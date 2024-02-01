نائب أميركي: الأطفال في غزة ليسوا مدنيين (فيديو)



جاء ذلك رداً على تساؤلات ناشطة بشأن الوضع الإنساني الصعب في غزة، حيث يتعرض المدنيون الفلسطينيون للقتل والتهجير والنزوح وسط أحوال جوية صعبة.



وفي مقطع فيديو وثّق حديث النائب الجمهوري المتطرف، والذي خدم سابقاً بجيش الاحتلال الإسرائيلي، اعتبر ماست أن نصف مليون إنسان يموتون جوعاً في غزة، "هم أشخاص ينبغي عليهم الخروج وتشكيل حكومة لا تهاجم إسرائيل بشكل يومي".



ورغم أن ناشطات كنّ حوله أخبرنه بأن من يتحدث عنهم بينهم أطفال في السابعة أو الحادية عشرة من العمر، ومع ذلك لم يبدُ أن ذلك حرّك شيئاً من ضمير ماست، ما دفع إحدى الناشطات في الفيديو للتساؤل عن حجم قسوة قلبه.



إحدى الناشطات قال له إن إسرائيل دمرت حجماً كبيراً من البنية التحتية في غزة، ليجيب بأن "هناك بنية تحتية أخرى يجب تدميرها... هناك المزيد يحتاج إلى التدمير، وسيكون هناك المزيد مما سيتم تدميره".



وسألته ناشطة أخرى محتجة فيما لو كان يريد رؤية الناس في غزة يموتون جوعاً بعد قطع عدة دول دعمها للأونروا، فردّ بأنه يدعم قطع المساعدات عن الأونروا قائلاً: "أريد أن أتأكد من ألا نعطي دولاراً واحداً أو سنتاً واحداً للأونروا، وأن تُلغى تماماً".



وحين قاطعته الناشطة متسائلة: لماذا؟ مذكّره إياه بأن الأونروا أنشئت عام 1948 لمساعدة اللاجئين الفلسطينيين الذين هُجّروا من ديارهم آنذاك، وأن الأمم المتحدة هي التي أنشأتها، ردّ النائب الجمهوري المتطرف: "الأمم المتحدة كانت غبية لإنشاء الأونروا".

وهاجمته الناشطة التي كانت تتحدث مصدومة واصفة إياه بأنه "بلا قلب"، وتساءلت فيما لو كان يدرك مدى قسوته: "هل تدرك مدى قسوتك؟ هؤلاء الأطفال يُذبحون، والآن تريد أن تأخذ القليل الباقي من الطعام والماء والإمدادات والدواء.. هل تريد أن تأخذ القليل الذي لديهم؟".



يُذكر أن ماست كتب في منشور عبر منصة "إكس"، في 13 أكتوبر/تشرين الأول 2023، بعد أسبوع من عملية طوفان الأقصى: "باعتباري العضو الوحيد الذي خدم في كل من جيش الولايات المتحدة وجيش الدفاع الإسرائيلي، سأقف دائماً مع إسرائيل"، مرفقاً ذلك بصور له مرتدياً الزي العسكري الإسرائيلي.



ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 يشن جيش الاحتلال الإسرائيلي حرباً مدمرة على قطاع غزة خلفت حتى الأربعاء "26 ألفاً و900 شهيد و65 ألفاً و949 مصاباً، معظمهم أطفال ونساء"، وفق السلطات الفلسطينية، وتسببت في "دمار هائل وكارثة إنسانية غير مسبوقة"، بحسب الأمم المتحدة. -عربي بوست