مظاهرة إسرائيلية لمنع وصول المساعدات إلى غزة

مظاهرة إسرائيلية لمنع وصول المساعدات إلى غزة
التاريخ
2/1/2024 2:30:46 PM
(MENAFN
- Alghad Newspaper) قالت قناة الجزيرة إن عشرات الإسرائيليين من اليمين المتطرف يتظاهرون في ميناء أسدود لمنع وصول مساعدات إنسانية إلى قطاع غزة.
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