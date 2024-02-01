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ارتفاع شهداء العدوان الإسرائيلي إلى 27019

2/1/2024 2:30:46 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) أعلنت وزارة الصحة في غزة ارتفاع عدد شهداء العدوان الإسرائيلي على القطاع إلى 27019 والجرحى إلى 661391.

وقالت الوزارة إن قوات الاحتلال ارتكبت 15 مجزرة، راح ضحيتها 118 شهيدا و190 مصابا خلال 24 ساعة الماضية.

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