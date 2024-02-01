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30 ألف نازح في مدارس بخان يونس بلا ماء أو طعام

2/1/2024 2:30:46 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) قالت وزارة الصحة في غزة إن أكثر من 30 ألف نازح في مدارس قرب مجمع ناصر الطبي بخان يونس جنوبي قطاع غزة، محرومون من الماء والطعام وحليب الأطفال.
وطالبت الوزارة الأمم المتحدة ومؤسساتها بالتدخل العاجل لتوفير الاحتياجات المعيشية والصحية للنازحين.

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