30 ألف نازح في مدارس بخان يونس بلا ماء أو طعام

30 ألف نازح في مدارس بخان يونس بلا ماء أو طعام
التاريخ
2/1/2024 2:30:46 PM
(MENAFN
- Alghad Newspaper) قالت وزارة الصحة في غزة إن أكثر من 30 ألف نازح في مدارس قرب مجمع ناصر الطبي بخان يونس جنوبي قطاع غزة، محرومون من الماء والطعام وحليب الأطفال.
وطالبت الوزارة الأمم المتحدة ومؤسساتها بالتدخل العاجل لتوفير الاحتياجات المعيشية والصحية للنازحين.
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