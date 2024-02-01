التلغراف: أوروبا انتهت

وقالت الصحيفة إنّ الوقت قد حان للحداد على زوال أوروبا القديمة، لأنّ العفن انتشر إلى أبعد الحدود، والانحدار واضحٌ للغاية، مشيرةً إلى أنّ كراهية الذات باتت متأصلة للغاية، وحلقة الهلاك لا يمكن إيقافها.

كما لفتت إلى أنّه "بمجرّد انتهاء أوروبا، وهي ثاني أكبر اقتصاد في العالم، يصبح سقوطها المهين واضحاً للغاية في نظر بقيّة العالم"، مشيرةً إلى انتشار أمراضها التي جلبتها على نفسها، فالفشل الاقتصادي كارثي، وهناك انعدام في الأهمية الجيوسياسية بشكل شبه كامل، كما أنّ هناك أزمة هجرة.



ووفق الصحيفة فإنّ هذه القضايا (الأمراض)، أصبحت مُعقّدة للغاية بالنسبة لنخبة الدرجة الثالثة في أوروبا، حتى أنّهم لا يفكرون في معالجتها، وخاصة بالنسبة للساسة الأنانيين الديماغوجيين (يخاطبون مشاعر الطبقة البسيطة من الشعب) الذين أشرفوا بمثل هذه اللامبالاة على التفكك الاجتماعي، وتراجع النمو.



كذلك، ذكرت الصحيفة أنّ عدّة دول أوروبية من بينها ألمانيا، فرنسا وهولندا وأماكن أخرى تقف على حافة الانفجار الاجتماعي، مردفةً أنّ التنافس الغربي الذي دام 248 عاماً بين الولايات المتحدة وأوروبا، انتصرت فيه الولايات المتحدة التي تُعاني من المرض أيضاً.



إنّ أعظم تراث أوروبا للعالم، أي الرأسمالية، والحرية الفردية، وسيادة القانون، والقيم الغربية من ديمقراطية وغيرها، تذهب مع مرور الزمن دون وجود أيّ طريقةٍ لعودة هذا الإرث إلى أوروبا.



وفي وقتٍ سابق، اعتبر سفير فرنسا السابق في الولايات المتحدّة، جيرارد أور، أنّ "أوروبا المخدوعة لا تستطيع أن ترى أنها انتهت"، مضيفاً: "نحن الأوروبيون لا نزال مقتنعين بمركزية قارتنا الصغيرة ليس فقط في تاريخ البشرية بل في تشكيل العالم اليوم. نحن نفكر في أنفسنا، على أننا نبيلون وأقوياء وذوي نوايا حسنة".



ثمّ عقّب قائلاً، إلا أنّ فترة القوة الأوروبية الحقيقية كانت في الحقيقة "مجرد لمحة تاريخية"، مذكراً بأنّ سيطرة الأوروبيين على العالم كانت بين عامي 1815 و1945، "لكن منذ ذلك الحين وحتى اليوم وقفنا خلف الولايات المتحدة مباشرة".



كما شرح أور أنّ ذلك سيؤدي إلى "انخفاض الطلب وبالتالي نمو أقل، ومجتمعات أقل ديناميكية". وبعبارات أكثر دقّة، فإنه ينطوي على تهديد "للنموذج الأوروبي"، الذي يقوم على تسوية غير مستقر بين دولة الرفاهية والواقع الاقتصادي. -وكالات