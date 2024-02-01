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العيسوي يؤكد أهمية دور الإعلام الوطني بإبراز رسالة الأردن ودعم جهود الملك تجاه قضايا أمته وفلسطين

2/1/2024 2:30:46 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) أكد رئيس الديوان الملكي الهاشمي، يوسف حسن العيسوي، أهمية الدور المحوري للإعلام الوطني في إبراز رسالة الأردن النهضوية والإنسانية، والدفاع عن مواقفه الثابتة، ومساندة ودعم جهود جلالة الملك عبدالله الثاني في مسيرة التنمية والتحديث، ومواقفه المشرفة والشجاعة تجاه قضايا أمته العربية والإسلامية، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية.

جاء ذلك، خلال لقائه اليوم الخميس في الديوان الملكي الهاشمي، وفدا من المؤسسة الصحفية الأردنية، برئاسة رئيس مجلس إدارتها شحادة أبو بقر، ويضم أعضاء مجلس إدارة وممثلين عن الكادر التحريري والإداري فيها، حيث ثمن العيسوي جهود المؤسسة ودورها الوطني على امتداد مسيرتها الصحفية.

واستهل العيسوي، حديثه خلال اللقاء، بإستعراض مواقف الأردن، وجهود جلالة الملك المكثفة والمتواصلة، لوقف العدوان الإسرائيلي الظالم والوحشي على قطاع غزة، وما يتعرض له الأشقاء في الضفة الغربية من إجراءات تعسفية وتنكيل وانتهاكات تمارسها الآلة العسكرية الإسرائيلية.

وأكد العيسوي إن الأردن، بقيادة جلالة الملك وتوجيهاته المستمرة، هو على الدوام في طليعة المدافعين عن الأشقاء الفلسطينيين، والمساند والداعم لقضيتهم العادلة، ويسخر كل إمكانياته، لينالوا حقوقهم العادلة والتحرر من نير الاحتلال، بإقامة دولتهم المستقلة، وعاصمتها القدس الشرقية.

وأشار إلى أن جلالة الملك، ومنذ بدء العدوان الإسرائيلي على غزة، قاد حراكا سياسيا مكثفا، على الصعيدين الإقليمي والدولي، لوقف هذه العدوان الإجرامي، وضمان تدفق المساعدات الطبية والإغاثية والإنسانية الكافية لأبناء غزة، وبشكل مستدام.

ولفت العيسوي إلى حرص جلالته، في مباحثاته وجولاته واتصالاته مع زعماء الدول وقادة المجتمع الدولي، على نقل حقيقة ما ترتكبه إسرائيل من مجازر وجرائم بحق الشعب الفلسطيني، والتحذير من تداعيات استمرار عدوانها وإجراءاتها التعسفية، على أمن واستقرار المنطقة والعالم، والتأكيد بأن الحلول العسكرية والأمنية، لن تجلب للمنطقة، إلا المزيد من العنف والدمار.

وقال إن الأردن، بقيادته الهاشمية، يقف بكل صلابة في وجه العدوان والإجراءات التعسفية والانتهاكات الإسرائيلية، بحق الأهل الفلسطينيين، والتحذير ورفض محاولات تهجيرهم من أراضيهم ووطنهم، وتجلى ذلك بالمواقف السياسية والحراك الدبلوماسي، الذي تمكن من التأثير على مواقف كثير من الدول المؤثرة في صنع القرار الدولي، إلى جانب أن الأردن، كان المبادر والسباق في مساندة وإغاثة أهل غزة والضفة الغربية، بالمساعدات الطبية والعلاجية والإنسانية جوا وبرا.

وأشار إلى مساعي جلالة الملكة رانيا العبدالله ودورها المحوري والمهم في تشخيص معاناة الشعب الفلسطيني وتعرية السردية الإسرائيلية وتبيان زيفها، أمام الرأي العام العالمي، من خلال مقابلات جلالتها مع محطات تلفزة عالمية، ونشر مقال لها في في صحيفة الواشنطن بوست الأميركية.

ولفت إلى جهود سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، الذي جسد صلابة الموقف الأردني، فعلا، وهو يحط بطائرة عسكرية في مدينة العريش المصرية برفقة بعثة المستشفى الأردني الثاني، الذي اشرف على تجهيزه وإرساله إلى قطاع غزة، ومتابعة سموه الميدانية لتأمين المساعدات للأشقاء هناك.

كما أشار إلى مشاركة سمو الأميرة سلمى بنت عبدالله الثاني، في إحدى عمليات الإنزال الجوي لمساعدات طبية وعلاجية للمستشفيات الأردنية الميدانية، وأن مشاركة سموها تعبر عن صادق العهد وصدق العمل من فارسة هاشمية.

وقال العيسوي إن الأردن، رغم كل الظروف وحالة الطوارىء التاريخية بالمنطقة، سيبقى قويا قادرا على تأدية واجبه ومحافظا على مكانته البارزة واحترام العالم، الذي ينظر إليه صوتا للحكمة والعقل والاعتدال، وإنه قادر على تجاوز جميع التحديات، بفضل قيادته الحكيمة وحرص ووعي الاردنيين.

وأضاف أن الأردن، في ظل الظروف الراهنة، قدم صورة ناصعة لتماسك الجبهة الداخلية تعبر عن قوة الدولة والمجتمع في دعم الموقف الرسمي، الذي يقوده جلالة الملك لوقف الحرب والمجازر الإسرائيلية التي تتركب في غزة، ورفض جميع المحاولات الرامية إلى تهجير الفلسطينيين من ديارهم والتصدي للواهمين، الذين يعتقدون أن حل القضية الفلسطينية سيكون على حساب الأردن.

وأكد أن "لا حل للقضية الفلسطينية، إلا على الأرض الفلسطينية، وأن المسار الوحيد للحل، هو إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط الرابع من جزيران لعام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

ولفت، في ختام حديثه، إلى أن الأردن، بقيادته الهاشمية ولحمته الوطنية وتماسك جبهته الداخلية ويقظة نشامى جيشه العربي وأجهزته الأمنية، سيبقى عصيّا في وجه التحديات يؤدي رسالته الإنسانية، ثابت على مواقفه الأصيلة، ويدافع بكل شجاعة عن قضايا أمته العربية والإسلامية.

بدورهم، أكد المتحدثون، أن المؤسسة الصحيفة الأردنية "الرأي"، وكما جميع أبناء الوطن ومؤسساته، تقف بكل شموخ خلف قيادة جلالة الملك الملهمة ونهجه الحكيم في الإرتقاء بمستوى الوطن، وجهود جلالته المدافعة عن قيم الحق والعدل والسلام، عربيا، وإقليميا وعالميا.
وقالوا إن نهج جلالة الملك، نهجا حصينا وحكيما وملهما، بنى للأردن مكانة وحضورا إقليميا وعربيا وعالميا، متميزا، وأن جلالته، هو القائد الوحيد، الذي يحمل هم القضية الفلسطينية عبر المنابر العالمية.

وأشاروا إلى فخر واعتزاز الأردنيين، بمواقف جلالة الملك ووقوفه إلى جانب الأشقاء في قطاع غزة الذي يتعرض لعدوان ظالم، ومساندتهم ومناصرتهم ، سياسيا وإنسانيا وإغاثيا، في موقف ينفرد بقوته وصلابته.

واشادوا بجهود جلالة الملك في حماية المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس الشريف، انطلاقا من الوصاية الهاشمية على هذه المقدسات، والتصدي لمحاولات طمس معالمها العربية التاريخية والأصيلة.

وقالوا إن مواقف وجهود جلالة الملك، ليست وليدة اللحظة، إنما امتداد لإرث ومسيرة هاشمية ممتدة عبر التاريخ، قدم خلالها الهاشميون التضحيات الجسام في سبيل قضايا أمتهم، وفلسطين وأهلها وقضيتهم العادلة.

وأكدوا أن موقف الأردن، بقيادته الهاشمية، لا يستطيع أحد المزاودة عليها، معبرين عن رفضهم لأي تشكيك أو إنتقاص من الدور الكبير الذي ينهض به الاردن دعما للقضية الفلسطينية ومعاناة شعبها الشقيق.

ولفتوا إلى أن الأردن، وبتوجيهات ملكية، كان الدولة الوحيدة، التي كسرت الحصار على غزة، حيث حلقت طائراتها المحملة بالمساعدات الطبية والعلاجية لإمداد المستشفيات الأردنية الميدانية لضمان استدامة تقديم خدماتها لأهل غزة في المحنة والمأساة الإنسانية التي يمرون بها.

وتناولوا، في مداخلاتهم، مضامين خطابات جلالة الملك في قمة القاهرة، التي خاطب المجتمع الدولي والغرب، بلغتهم، ليسقط الرواية الإسرائيلية الكاذبة، التي تتدعيها لتبرير أفعالها الإجرامية بحق الشعب الفلسطيني، وعدوانها السافر على قطاع غزة.

وحيّوا جهود ومساعي جلالة الملكة رانيا العبدالله وسمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، وسمو الأميرة سلمى بنت عبدالله الثاني، في دعم الأهل في غزة وسائر فلسطين.

وثمنوا النهج الهاشمي الممتد عبر العقود في خدمة قضايا الامة ودفاعاً عن حقوقها ومكانتها، وتاصيلها لقيم الانسانية والعدالة والحرية، وحق الشعوب في حياة حرة كريمة.

وأكدوا أن جلالة الملك جعل من الأردن، دولة أمن وأمان واستقرار، وسط إقليم مضطرب مثقل بالحروب والصدامات، ليكون وطن عز عظيم في معانيه ونبل دوره ومنطلقاته.
وقدروا عاليا دور وجهود القوات المسلحة الأردنية- الجيش العربي والأجهزة الامنية الساهرةعلى أمن الوطن والمواطن ومواجهة عصابات الشر على حدود الشمالية- الشرقية، مؤكدين حرصهم على صون الوحدة الوطنية ورفض المساس بها تحت أي ظرف كان.

وشددوا على أن المؤسسة الصحفية الأردنية، بمختلف أذرعها الإعلامية والبحثية، ستبقى تحمل رسالة الوطن ومواقفه التاريخية الراسخة، بقيادة جلالة الملك، بكل أمانة وموضوعية، إلى سائر أرجاء الإقليم والعالم.

وفي نهاية اللقاء، تسلم العيسوي، رسالة تأييد ودعم مرفوعة إلى مقام جلالة الملك من جميع العاملين في المؤسسة الصحفية الأردنية "الرأي".

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