ما هي وحدة“شالداغ” التي قتلت المقاومة أبرز ضباطها؟

واللافت في قتلى الجنود الجدد الذين اعترف بهم جيش الاحتلال هذه المرة، هو قائد فصيلة برتبة رائد في وحدة شالداغ (Shaldag) الإسرائيلية، والتي تُعتبر واحدة من أهم وحدات النخبة في جيش الاحتلال، وتُوصف الوحدة بأنها وحدة الكوماندوز الضاربة في سلاح الجو الإسرائيلي، والتي عملت منذ بدء الحرب على قطاع غزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول.











علاوة على ذلك تكمن أهمية مقتل الرائد في وحدة شالداغ الإسرائيلية، في كون هذه الوحدة تعتبر واحدة من أربع وحدات نخبوية في الجيش الإسرائيلي فقط، هذه الوحدات هي: سييرت متكال سرية الأركان)، شييطت 13 (الكوماندوز البحري)، الوحدة 669 (التخليص والإنقاذ)، ووحدة شالداغ التي يصفها جيش الاحتلال القوة الجوية الضاربة على الأرض، لكنها على الميدان تعرضت للعديد من الإخفاقات لا سيما في مواجهة حركات المقاومة في لبنان وفلسطين، فما هي هذه الوحدة التي تلقت ضربة قاصمة على أيدي مقاتلي المقاومة الفلسطينية في غزة؟



تأسست بعد حرب أكتوبر 1973

وحدة شالداغ، التي تعرف أيضاً بالوحدة 5101، هي وحدة كوماندوز تابعة لسلاح الجو الإسرائيلي، وتحديداً ضمن الجناح الـ 7 في هذا السلاح، وتتمركز بشكل دائم في قاعدة "بلماخيم"، ويتولى قيادتها ضابط برتبة مقدم.



تأسّست هذه الوحدة عام 1974 بقيادة موكي بيتسر، في أعقاب هزيمة جيش الاحتلال الإسرائيلي في حرب أكتوبر عام 1973 وفشل وحدة الاستطلاع في هيئة الأركان العامة في أداء مهماتها الحربية، التي لم تستطع مجاراة ميادين القتال المتعددة، وذلك بإلهام من وحدة الخدمة الجوية الخاصة التابعة لسلاح الجو الملكي الإنجليزي "SAS". ومن المحتمل أن اسمها يعود إلى اقتباس من مؤسس وحدة الكوماندوز البريطانية SAS "ديفيد ستيرلينغ"، الذي قال إن "وحدته ستنزل على العدو مثل طائر القاوند الذي يهبط على فريسته".



كانت الوحدة عند تأسيسها مكونة من جنود احتياط من جنود وحدة "سرية الأركان"، إلا أنه وبعد وقت قصير سرعان ما انفصلت عنها، وأصبحت وحدة نخبة تابعة لسلاح الجو في جيش الاحتلال الإسرائيلي.



وكان الهدف من تأسيسها تزويد القوات الجوية بقدرات كوماندوز واستخبارات مستقلة. يعني اسمها بالعربية "القاوند"، وهو نوع من الطيور التي تعيش بالقرب من الأنهار وتعتاش على الأسماك التي يصطادها بمنقارها، وتعرف بالإنجليزية بـ Kingfisher، ويرجّح أن اسم الوحدة مشتق من اقتباس ديفيد ستيرلنغ، مؤسّس SAS البريطاني (الخدمة الجوية الخاصة)، الذي قال إن وحدته ستنزل على عدو مثل القاوند الذي يسقط على فريسته.



شاركت في عمليات بإثيوبيا ولبنان وغزة

لعل أبرز مهام هذه الوحدة تنفيذ مهام الكوماندوز والاغتيالات، الاستخبارات في العمق، وأيضاً مهام تحديد الأهداف المدنية للطائرات العسكرية، لذلك تعدّ وحدة نخبوية وسرّية ولا توجد معلومات كثيرة عنها، إذ يتم حظر المعلومات بشأنها، خاصة حول تفاصيل أهدافها ومهامها.



مع ذلك يوجد بعض التفاصيل عن مهام هذه الوحدة السرية، والتي كان أبرزها المشاركة في عملية موشي الثانية، أو موسى الثانية في عامَي 1984 و1985، والتي كانت تهدف إلى تهجير يهود الفلاشا من إثيوبيا إلى الأراضي المحتلة، وهي العملية التي تسببت في انكشاف الوحدة في وسائل الإعلام، مع ذلك قامت وحدة شالداغ بنقل قرابة 14 ألفاً و500 من يهود الفلاشا بتاريخ 24 و25 مايو/أيار 1991، وعُرفت هذه العملية باسم "عملية شلومو (سليمان)".



وشاركت الوحدة في عدد كبير من العمليات والحملات العسكرية التي نفّذتها إسرائيل ضد فصائل المقاومة الفلسطينية، وهي معروفة بمسؤوليتها عن اغتيال القائد في حركة فتح يوسف أبو صوي من بيت لحم، والذي استشهد بتاريخ 12 ديسمبر/كانون الأول 2000.



وخلال حرب تموز/يوليو 2006 بين إسرائيل وحزب الله، نفذت الوحدة حوالي 30 عملية من أجل اختطاف أسرى من حزب الله، من أجل مبادلتهم بأسرى إسرائيليين. في إحدى هذه العمليات والتي نفذت على مستشفى الحكمة، قامت الوحدة باختطاف 3 مدنيين ظناً منها أن أحدهم هو الأمين العام لحزب الله/ حسن نصر الله، وفق ما نشره مقال لموقع الخندق.



وفي الحروب الإسرائيلية على غزة، تمكّن أعضاء وحدة شالداغ من الكشف عن بعض أنفاق حماس خلال حرب 2014، والحرب الحالية، غير أن المقاومة الفلسطينية في عملية طوفان الأقصى من قتل 5 أفرادٍ من الوحدة، ناهيك عن قتل ضابط برتبة كولونيل في الوحدة خلال الأيام الأولى للحرب، ثم قتل قائد فصيلة برتبة رائد.



وخشيةً من تكبدها للخسائر، صارت الوحدة تتكتم عن أسماء قادتها، الذين كان من بينهم وزير الحرب الحالي بيني غانتس الذي تولى قيادة الوحدة ما بين سنوات 1989 و1992. ومنذ عام 2017 صار يرمز لقائدها بالحرف الأول من اسمه.



كيف تنتقي وحدة شالداغ جنودها؟

يجتاز المرشحين للانضمام إلى وحدة شالداغ الخاصة اختبار وحدات الكوماندوز الأولية. ويخضع المتدربون فيها لأطول مرحلة تدريب من أي وحدة في جيش الاحتلال، والتي تستمر لمدة 22 شهراً.



يتركز التدريب خلال هذه المرحلة على الملاحة الجوية، والقفز بالمظلات، ثم جمع المعلومات الاستخبارية والتدرب على الاتصال والاستطلاع، ثم تدريب متخصص لذوي الأدوار المحددة مثل الأطباء والقناصة، وأخيراً دورة لمدة أسبوعين في تحمل أسر العدو، يتعرضون خلالها لأسر وهمي مفاجئ، يتخلله كافة أشكال التهديد والاستجواب والعنف الجسدي والإذلال، ومع ذلك لم تفلح هذه الوحدة في مهامها أمام بسالة المقاومة الفلسطينية التي وجهت لهذه الوحدة صفعتين خلال المواجهة الحالية، الصفعة الكبرى يوم 7 أكتوبر، والصفعة الثانية خلال المواجهات التي تلت ذلك اليوم. -عربي بوست