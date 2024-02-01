إصابة فلسطيني برصاص الاحتلال بزعم محاولته تنفيذ عملية دهس

(MENAFN
- Alghad Newspaper) أفادت معلومات أولية، بقيام جيش الاحتلال بإطلاق
النار على مواطن فلسطيني داخل سيارة في منطقة دوار خلة حاضور بمدينة الخليل.
وذكرت مصادر محلية، أن جيش الاحتلال أطلق النار
على شاب داخل سيارة، ولم تُعرف بعد مدى خطورة إصابته، فيما منع جيش الاحتلال
المواطنين الفلسطينيين من الاقتراب منه.
كما منع الاحتلال طواقم إنقاذ في سيارة إسعاف
خاصة من الاقتراب من الشاب وتقديم الإسعافات الأولية له.
وأضافت المصادر، أن جيش الاحتلال نقل الشاب
فيما بعد داخل سيارة إسعاف تابعة لجيش الاحتلال إلى جهة غير معلومة.
وزعمت وسائل إعلام عبرية، أن الجنود أطلقوا النار
على سيارة حاول سائقها تنفيذ عملية دهس ضد الجنود فتمت إصابته بالرصاص.
MENAFN01022024000072011014ID1107799316
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.