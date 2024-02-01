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إصابة فلسطيني برصاص الاحتلال بزعم محاولته تنفيذ عملية دهس

2/1/2024 2:30:44 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) أفادت معلومات أولية، بقيام جيش الاحتلال بإطلاق النار على مواطن فلسطيني داخل سيارة في منطقة دوار خلة حاضور بمدينة الخليل.

وذكرت مصادر محلية، أن جيش الاحتلال أطلق النار على شاب داخل سيارة، ولم تُعرف بعد مدى خطورة إصابته، فيما منع جيش الاحتلال المواطنين الفلسطينيين من الاقتراب منه.

كما منع الاحتلال طواقم إنقاذ في سيارة إسعاف خاصة من الاقتراب من الشاب وتقديم الإسعافات الأولية له.

وأضافت المصادر، أن جيش الاحتلال نقل الشاب فيما بعد داخل سيارة إسعاف تابعة لجيش الاحتلال إلى جهة غير معلومة.

وزعمت وسائل إعلام عبرية، أن الجنود أطلقوا النار على سيارة حاول سائقها تنفيذ عملية دهس ضد الجنود فتمت إصابته بالرصاص.

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