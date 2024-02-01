جيش الاحتلال يسحب اللواء 55 مظليين من خانيونس
التاريخ
2/1/2024 2:30:44 PM
(MENAFN
- Alghad Newspaper) أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي اليوم الخميس، انسحاب اللواء 55 مظليين بقوات
الاحتياط من منطقة خانيونس جنوبي قطاع غزة، مشيرا الى أنه تم تبديل اللواء
بوحدات أخرى.
إلى جانب ذلك، أقر جيش الاحتلال في بيان، إصابة 5 ضباط وجنود في غزة. -(بترا)
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