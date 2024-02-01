القسام: استولينا على 3 طائرات مسيّرة جنوب مدينة غزة

القسام: استولينا على 3 طائرات مسيّرة جنوب مدينة غزة
التاريخ
2/1/2024 2:30:44 PM
(MENAFN
- Alghad Newspaper) أعلنت
كتائب عز الدين القسام -الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، اليوم الخميس، الاستيلاء على 3 طائرات مسيّرة للاحتلال جنوب حي الزيتون جنوب مدينة غزة.
MENAFN01022024000072011014ID1107799314
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.