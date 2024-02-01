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القسام تنشر فيديو لعملية قنص ضابط صهيوني واستهداف آليات للاحتلال

2/1/2024 2:30:44 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) بثت كتائب القسام مساء الخميس فيديو يظهر استهداف المقاومة لآليات الاحتلال، وعملية قنص ضابط صهيوني في حيي تل الهوى والشيخ رضوان غرب مدينة غزة.

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