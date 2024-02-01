القسام تنشر فيديو لعملية قنص ضابط صهيوني واستهداف آليات للاحتلال

القسام تنشر فيديو لعملية قنص ضابط صهيوني واستهداف آليات للاحتلال
التاريخ
2/1/2024 2:30:44 PM
(MENAFN
- Alghad Newspaper) بثت كتائب القسام مساء الخميس فيديو يظهر استهداف المقاومة لآليات الاحتلال، وعملية قنص ضابط صهيوني في حيي تل الهوى والشيخ رضوان غرب مدينة غزة.
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