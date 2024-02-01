مسؤول أميركي: بايدن يوقع أمرا تنفيذيا ضد الأنشطة التي تقوض السلام بالضفة الغربية

(MENAFN
- Alghad Newspaper) قال مسؤول أميركي مساء الخميس، إن الرئيس الأميركي جو بايدن وقع أمرا تنفيذيا لاتخاذ
إجراءات جديدة تستهدف الأنشطة التي تقوض السلام بالضفة الغربية.
وأضاف أن الترهيب والاستيلاء على الممتلكات والإرهاب، من الأنشطة التي يتم التعامل معها حسب الأمر التنفيذي.
وأفاد أن الأمر التنفيذي بشأن الضفة الغربية يتضمن عقوبات مالية وقيودا على التأشيرات.
وأشار إلى أن الأمر التنفيذي ينطبق على الإسرائيليين والفلسطينيين على حد سواء لا على المواطنين الأميركيين.
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