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مسؤول أميركي: بايدن يوقع أمرا تنفيذيا ضد الأنشطة التي تقوض السلام بالضفة الغربية

2/1/2024 2:30:44 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) قال مسؤول أميركي مساء الخميس، إن الرئيس الأميركي جو بايدن وقع أمرا تنفيذيا لاتخاذ إجراءات جديدة تستهدف الأنشطة التي تقوض السلام بالضفة الغربية.


وأضاف أن الترهيب والاستيلاء على الممتلكات والإرهاب، من الأنشطة التي يتم التعامل معها حسب الأمر التنفيذي.


وأفاد أن الأمر التنفيذي بشأن الضفة الغربية يتضمن عقوبات مالية وقيودا على التأشيرات.

وأشار إلى أن الأمر التنفيذي ينطبق على الإسرائيليين والفلسطينيين على حد سواء لا على المواطنين الأميركيين.

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