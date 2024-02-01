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الجيش الإسرائيلي يحرق بيوتا بغزة بأوامر من ضباطه

2/1/2024 2:30:43 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) هآرتس
بقلم: ينيف كوفوفيتش
1/2/2024

الجيش الإسرائيلي بدأ في الأسابيع الأخيرة في إحراق بيوت في القطاع بأمر من ضباط القوات في الميدان، ومن دون المصادقة القانونية المطلوبة. هذا ما يتبين من معلومات وصلت "هآرتس". الجنود دمروا بهذه الطريقة عددا من المباني في الشهر الماضي. بعد إحراق البيوت بما فيها يبقى البيت مشتعلا إلى أن يصبح غير صالح للاستعمال. في الجيش قالوا ردا على ذلك: "إن تدمير المباني في غزة تم بأساليب مصادق عليها فقط، وأن كل عملية جرت بطرق أخرى سيتم فحصها".
في محادثة مع "هآرتس" قبل أسبوعين تطرق ضابط يتولى قيادة قوة في القطاع إلى عمليات الإحراق. وحسب قوله، يتم إحراق مبان تم جمع معلومات استخباراتية حولها. وعن سؤال حول مبنى معينا تم إشعاله قرب المكان الذي جرت فيه المحادثة رد الضابط: "يبدو أن هناك معلومات عن صاحب البيت أو أنه وجد هناك شيء ما. لا أعرف بالضبط لماذا تم إحراق هذا البيت".
ثلاثة من القادة الذين يقودون القتال في غزة أكدوا للصحيفة بأن إحراق المباني تحول إلى أسلوب عمل شائع. في الكتيبة التي توشك على إنهاء نشاطاتها في أحد مراكز القتال في القطاع، فقد أصدر أحد القادة تعليمات للجنود: "قوموا بإخلاء أغراضكم من البيت وجهزوه للإحراق". من فحص "هآرتس" لظروف هذه الحالة يتبين أن ما بدأ أسلوب عمل للتدمير في حالات معينة توسع. "أيضا بيوت كنا نتواجد فيها نقوم بإحراقها في اللحظة التي نتركها فيها ونواصل الطريق"، شرح أحد الضباط.
جنود شاركوا في القتال في القطاع نشروا مؤخرا في الشبكات الاجتماعية توثيقا لإحراق البيوت، بما في ذلك في حالات الانتقام على موت زملائهم في الوحدة وحتى انتقاما لـ7 تشرين الأول (أكتوبر) الماضي. "كل يوم وحدة أخرى تنطلق لاقتحام بيوت في القطاع"، كتب أحد الجنود في صفحته في الإنترنت. "البيوت مدمرة ومحتلة. الآن بقي أن نجري فيها تفتيشا شاملا، في داخل الأرائك ووراء الخزانات، سلاح، معلومات، فتحات أنفاق ومنصات لإطلاق الصواريخ. كل هذه الأمور وجدناها. في نهاية المطاف، نقوم بإحراق البيت بكل ما فيه".
في حالة أخرى، ترك الجنود رسالة للقوات التي يمكن أن تأتي بعدهم في المبنى الذي تواجدوا فيه. "نحن لم نقم بإحراق البيت كي تستمتعوا فيه. وعندما تخرجون يجب عليكم أن تعرفوا ما الذي يجب عليكم فعله"، كتب على أحد جدران البيت الذي تم توثيقه في صورة نشرها أحد الجنود في الشبكة. بين رجال الاحتياط انتشرت نكتة سوداء حول موضوع الإحراق. "أصدقائي رجال الاحتياط الذين عادوا إلى البيت، أهلا وسهلا بالعائدين". هاكم عدد من التعليمات"، كتب في منشور آخر انتشر بسرعة. "الشيء المهم جدا هو ألا تحرقوا البيت عندما تخرجون!".
عملية إحراق البيوت تضر بها بشكل لا يمكن السكان من العودة والعيش فيها. بدءا من مرحلة سابقة في الحرب عمل الجيش على تدمير بيوت نشطاء حماس والغزيون الذين شاركوا في هجوم 7 تشرين الأول (أكتوبر) الماضي. بناء على ذلك، فإن المباني التي تم استخدامها كبنية تحتية لحماس أو أنها توجد في محيط فتحات أنفاق تؤدي إلى الأنفاق، تم تدميرها، حتى عندما كان الحديث يدور حول بيوت سكنية. وحتى الشهر الماضي استخدام الجيش الإسرائيلي قوات الهندسة لتفجير مبان مشبوهة بواسطة الألغام والمواد المتفجرة. في بعض الحالات تم تدمير المباني بمعدات هندسية مثل جرافة "دي 9". إحراق بيوت المواطنين غير المشاركين في القتال فقط لأغراض العقاب محظور فقط حسب قواعد القانون الدولي.
الولايات المتحدة توجهت مؤخرا لإسرائيل وطلبت منها أن يتوقف الجيش عن تدمير مبان عامة في القطاع، مثل المدارس والعيادات بذريعة أن هذا الأمر سيضر بالسكان الذين يريدون العودة إلى بيوتهم بعد الحرب. الطلب الأميركي تمت الموافقة عليه من قبل الجيش والمستوى السياسي، وباستثناء الحالات التي كان يوجد فيها خطر على حياة القوات المقاتلة في هذه المباني فإن حجم تدمير البيوت المتروكة تم خفضه بشكل بارز. إضافة إلى ذلك، فإن القوات التي تعمل في القتال أدركت أن تدمير المباني بالمواد المتفجرة أو المعدات الهندسية يستنزف الموارد والوقت ويعرض للخطر حياة الجنود الذين يشاركون في هذه النشاطات.
في هذه المرحلة من الحرب يتبين أن، هذا الأمر تسبب بتدمير كبير للمباني المدنية، حتى مقارنة بحروب أخرى في العالم في السنوات الأخيرة. حسب تحليل صور للأقمار الصناعية نشرت في "بي.بي.سي"، تقريبا 144 – 170 ألف مبنى تضرر في القطاع منذ بداية الحرب وحتى الأسبوع الحالي. حسب تحقيق نشر في الشهر الماضي في "واشنطن بوست"، فإن مناطق كاملة تم تدميرها في بيت حانون وجباليا وحي الكرامة في مدينة غزة. وتمت الإشارة في التحقيق أيضا، الى أنه حتى نهاية الشهر الماضي، فقد تضررت في كل القطاع نحو 350 مدرسة و170 مسجدا وكنيسة.
الدمار الواسع أدى إلى نقاشات في أوساط أكاديمية حول إمكانية اتهام إسرائيل بتدمير بيئة العيش لسكان القطاع. هذا المفهوم يتطرق إلى التدمير الذي تم تنفيذه عقاب للسكان بصورة لا تسمح بإعادة الإعمار والسكن.
الخوف هو من أن النقاشات في هذا الموضوع ستجعل المجتمع الدولي يتخذ خطوات ضد إسرائيل. في الجيش يدركون أن عمليات إحراق البيوت لتدميرها يمكن أن تضع المنظومة القضائية في إسرائيل في مشكلة صعبة أمام الولايات المتحدة، وأمام محكمة العدل الدولية في "لاهاي"، التي أصدرت في السابق أوامر مؤقتة ضد إسرائيل.
مثلما في حالات تم عرضها في المحكمة، التي فيها اقتبست تصريحات وزراء وأعضاء كنيست، أيضا في هذا الأمر يمكن العثور على صلة لتشابه سياسي. فقبل الجلسة في لاهاي التي عقدت في شهر كانون الثاني (يناير) الماضي، عضو الكنيست نسيم فاتوري (الليكود) كرر قوله: "إنه يجب إحراق غزة". فاتوري الذي هو الآن أحد نواب رئيس الكنيست، قال في مقابلة مع "صوت براماه": "إنه من الأفضل إحراق وتدمير مبان على أن يتضرر جنودنا"، قال وأضاف "أنا لا أعتقد أنه يوجد الآن أبرياء".
من المتحدث بلسان الجيش الإسرائيلي جاء رد على ذلك: "إن تفجير وتدمير المباني يتم بوسائل تمت المصادقة عليها وهي مناسبة لذلك. والعمليات التي نفذت بطرق أخرى مختلفة أثناء الحرب سيتم فحصها".

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