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صحف عالمية: إسرائيل خسرت حربها وعليها القبول بدولة فلسطينية مستقلة

2/1/2024 2:30:43 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) عواصم - قالت صحف عالمية إن إسرائيل بدأت تخسر حربها على أكثر من جهة وإن عليها القبول بإقامة دولة فلسطينية مستقلة، مشيرة إلى أن هذا الأمر لا يمكن فصله عن التوصل لاتفاق مع إيران بشأن برنامجها النووي.
تأتي مقولات الصحف بعد تصريحات على لسان وزير خارجية بريطانيا ديفيد كاميرون، بأن دوائر القرار السياسي في بلاده تدرس الاعتراف بدولة فلسطينية هي وحلفاؤها، وحتى في الأمم المتحدة.
كما تدفع إدارة الرئيس الاميركي جو بايدن قدما بخطة لإقامة دولة فلسطينية مجردة من السلاح، وقد تحدث بايدن مع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وضغط عليه ليوافق على إقامة دولة فلسطينية بعد الحرب. غير أنه يعرف بأن أمرا كهذا لن يحصل بظل وجود نتنياهو والذي يعتبر إقامة دولة فلسطينية بمثابة حكم بالإعدام السياسي له من قبل حكومته اليمينية المتطرفة.
وذكرت مصادر أميركية أن وزير الخارجية الأميركي انتوني بلينكن، طلب من وزارته إعداد دارسة حول إقامة دولة فلسطينية.
وفي السياق قال الكاتب توماس فريدمان في مقاله بصحيفة "نيويورك تايمز" إن إسرائيل تخسر الآن على عدة جبهات، مشيرا إلى أنها خسرت حرب السرد على غزة ووقفت أمام محكمة العدل الدولية.
وأضاف أنها "تفقد أيضا القدرة على الحفاظ على أمنها، وتخسر على جبهة الاستقرار الإقليمي حيث باتت هدفا لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) وحزب الله وجماعة أنصار الله (الحوثيين) في اليمن والمليشيات الشيعية في العراق".
وأكد الكاتب أن إسرائيل "لا تستطيع كسب الحلفاء العرب أو حلف شمال الأطلسي (الناتو) للانتصار في الحرب لأنها ترفض اعتماد أي مبادرة لرعاية شريك فلسطيني شرعي وذي مصداقية".
وفي موقع "ذا هيل" طالب مقال الديمقراطيين في الولايات المتحدة بالضغط من أجل إقامة دولة فلسطينية واتفاق نووي مع إيران.
وأشار المقال إلى ضرورة أن يصاحب التوصل إلى اتفاق نووي جديد مع إيران تحركا أميركيا حازما بشأن المفاوضات التي تؤدي إلى إقامة الدولة الفلسطينية، "لأن أحدهما لا يعمل دون الآخر".-(وكالات)

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