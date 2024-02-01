Friday, 02 February 2024 12:07 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


المقاومة تبلور رؤيتها بإيجاد ضمانات لوقف العدوان وإعمار القطاع وإطلاق سراح الأسرى

2/1/2024 2:30:43 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) نادية سعد الدين عمان - بالرغم من أن الأنباء متضاربّة حول صيغة "صفقة تبادل الأسرى" ومصير إنهاء العدوان الصهيوني ضد قطاع غزة؛ إلا أن المقاومة الفلسطينية بلورت رؤيتها المشتركة التي تقوم على محددات ضمانات عربية ودولية لوقف إطلاق النار والتزام مماثل بإعمار القطاع وفتح معبر "رفح" وإطلاق سراح الأسرى وفق قاعدة "الكل مقابل الكل"، بما يشكل بعضها نقاط خلاف مع الاحتلال.
ويثير اقتراب التفاهمات الخاصة بإنهاء الحرب من النفاد قلق زهاء مليون و600 ألف نازح فلسطيني في رفح، جنوباً، يشكلون عائقاً بشرياً أمام عملية عسكرية إسرائيلية تهدد حكومة الحرب بتنفيذها للسيطرة على محور صلاح الدين "فيلادلفيا" الحدودي بين مصر والقطاع لأجل الضغط على حركة "حماس"، قبيل إتمام أي اتفاق مع الفصائل الفلسطينية يقوم على الهدنة وليس الوقف الكامل للعدوان.
ويتضمن المقترح المطروح حالياً ثلاث مراحل لتبادل الأسرى، حيث تبلغ مدة المرحلة الأولى 45 يوماً للمدنيين والمرحلة الثانية للعسكريين لكن بدون تحديد مدة زمنية، بينما تخصص المرحلة الثالثة لتبادل الجثامين بين الجانبين.
ويشمل الاتفاق إطلاق سراح بقية الأسرى الإسرائيليين في غزة ضمن مراحل، تبدأ بالنساء والأطفال، ويرافق ذلك وقف القتال وزيادة إيصال المساعدات الإنسانية للقطاع، إلى جانب إطلاق سراح الأسرى الفلسطينيين.
لكن ما تزال هناك خلافات كثيرة، من بينها عدد الذين سيتم إطلاق سراحهم مقابل كل أسير، حيث تطالب حماس بالإفراج عن 150 أسيرة فلسطينية مقابل كل جندية إسرائيلية يتم إطلاق سراحها.
أما جوهر الخلاف على ما يبدو، فيكمن بالنسبة للاحتلال في "نوعية" الأسرى الفلسطينيين الذين ستضطر إلى إطلاق سراحهم من سجونها، حيث تتمسك المقاومة الفلسطينية بأن تشمل الصفقة القادمة ثلاثة أسرى فلسطينيين معروفين، وهم مروان البرغوثي وأحمد سعدات وعبد الله البرغوثي.
من جهته، أكد رئيس دائرة العلاقات الوطنية لحركة حماس في الخارج، علي بركة، أن محددات الفصائل الفلسطينية "هي وقف إطلاق النار الكامل في غزة، وفتح معبر رفح، والتزام عربي دولي بإعمار القطاع، وإطلاق سراح الأسرى على قاعدة الكل مقابل الكل"، كما تطالب المقاومة بتمكين سكان غزة من العودة إلى منازلهم في شمال القطاع. وقال بركة إن "المطروح هو 3 مراحل للأسرى مدة المرحلة الأولى 45 يوماً للمدنيين، والمرحلة الثانية للعسكريين لكن من دون تحديد مدة زمنية، بينما تخصص المرحلة الثالثة لتبادل الجثامين بين الجانبين، وهي أيضاً من دون تحديد مدة زمنية".
وأوضح بأن حماس "سمحت شفهياً أن مدة الهدنة يمكن أن تمدّد لكنها تريد ضمانات عربية ودولية لوقف إطلاق النار، وضمانتنا اليوم هي المقاومة".
وقال بركة إنّه "إلى جانب المطلب بالضمانات فهناك مطالب بإعادة الإعمار والانسحاب من القطاع وتوفير مساكن عاجلة للمواطنين الفلسطينيين"، وأضاف أن "المقاومة لم تخسر المعركة لتفرض الشروط عليها ومن غير المسموح لأحد أن يملي عليها كيفية إدارة قطاع غزة".
وبالمثل؛ أكد عضو المكتب السياسي في حركة الجهاد الإسلامي، علي أبو شاهين، ضرورة وجود ضمانات أمام حرب الإبادة بحق الشعب الفلسطيني، مضيفاً أن "هناك توافقاً فلسطينياً على إدارة الشأن الداخلي وصيغة إدارة القطاع من دون تدخل خارجي".
ولفت إلى أن "المحرك الأساسي للقوى الدولية هو مصلحة الكيان المحتّل، والمعيار بالنسبة لهم هم الأسرى الإسرائيليون"، مشدداً على أن "المقاومة ليست ضعيفة ليتم فرض شروط عليها".
وفي الأثناء؛ يواصل الاحتلال قصفه الجوي الهمجي وارتكاب المجازر الوحشية بحق سكان قطاع غزة، لترتفع حصيلة عدوانه إلى 26900 شهيد و65649 إصابة ومئات آلاف المفقودين تحت ركام الأبنية المدمرة.
وطالت غارات الاحتلال أنحاء مختلفة من القطاع؛ مع التركيز على جنوبه باستهداف المنازل السكنية في رفح وخان يونس، مما أدى لارتقاء المزيد من الضحايا المدنيين.
إلى ذلك؛ عبرت الرئاسة الفلسطينية، عن استنكارها وشجبها لقرار مجلس النواب الأميركي الذي يدعو إلى حظر دخول أعضاء منظمة التحرير الفلسطينية إلى الولايات المتحدة الأميركية.
وقالت "الرئاسة الفلسطينية"، إن القرار يتناقض مع قرارات الإدارة الأميركية المعلنة، وسيؤثر سلباً في دورها ومصداقيتها في حل الصراع الفلسطيني- الإسرائيلي القائم على أسس الشرعية الدولية وفق حل الدولتين.
وأضافت أن قرار مجلس النواب الأميركي خطير، ويمس بحقوق الشعب الفلسطيني، ويتنكر للقرار الأممي الذي يقر بحقوق شعبنا، ويعترف بمنظمة التحرير ممثلاً شرعياً ووحيداً للشعب الفلسطيني. وتابعت الرئاسة، أن ذلك لا يخدم الجهود المبذولة على كل الصعد من أجل خلق مناخ مناسب للاستقرار والأمن في المنطقة بأسرها.
بدوره، قال أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، حسين الشيخ، إن القرار خطير تجاه ممثل الشعب الفلسطيني الشرعي والوحيد، ويمس بحقوق الفلسطينيين، ويتجاوز الموقف الأممي الذي يقر بهذه الحقوق ويعترف بالمنظمة ممثلا شرعياً ووحيداً للشعب الفلسطيني.
وكان مجلس النواب الأميركي قد صادق أول أمس، على مشروع قانون يحظر على جميع أعضاء منظمة التحرير دخول الأراضي الأميركية، وصوت لصالحه 422 عضواً، مقابل معارضة صوتين اثنين فقط.
يشار إلى أن الولايات المتحدة أغلقت مكتب منظمة التحرير بواشنطن في شهر أيلول (سبتمبر) عام 2018

MENAFN01022024000072011014ID1107799307

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث