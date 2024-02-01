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رياديات يواجهن تحديات تحرمهن من إنشاء وإدارة المشاريع

2/1/2024 2:30:21 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) هبة العيساوي عمان- أطلقت أمس نتائج دراسة حول العوائق التي تحول دون بدء المشاريع الصغيرة ومتناهية الصغر للنساء في الأردن وإدارتها، بحضور متخصصات في عمل المرأة.
وأشارت الدراسة التي أطلقها مركز الفينيق للدراسات الاقتصادية والمعلوماتية ومنظمة كير الدولية بالأردن، لوجود تحديات اقتصادية واجتماعية وقانونية، وذاتية تواجه رائدات الأعمال.
وبينت الدراسة، إن التحديات الاقتصادية تتمثل بضعف الأصول المالية والموارد لدى رائدات الأعمال ونقص الشمول المالي وضعف الثقافة التمويلية لديهن، إضافة لضعف التسويق والتوزيع ومحدودية الدعم الفني.
وأظهرت الدراسة، إن نحو 61 % من رائدات الأعمال اللاتي أجريت معهن المقابلات (عينة الدراسة)، يواجهن تحديات مبنية على أسباب متعلقة بنقص الأصول والموارد الأساسية مثل الآلات أو الممتلكات، إضافة إلى الموارد غير الملموسة مثل المعرفة والمهارات، وأن أكثر من 57 % منهن يجدن صعوبة في الوصول للخدمات المالية، بينما تواجه 38.7 % منهن صعوبات في الحصول على القروض.
وأشارت إلى أن نحو 41 %، منهن لديهن ضعف في مهارات التسويق وتوزيع المنتجات، حيث لا تستخدم الكثيرات منهن وسائل التكنولوجيا للتسويق، ما يعيق قدرتهن بالوصول لقاعدة عملاء أوسع والمنافسة في الأسواق الرقمية.
وبالنسبة للتحديات الاجتماعية، فتمثلت، وفق الدراسة، في المواقف المجتمعية والأدوار الجنسانية (النوع الاجتماعي)، والفوارق الجغرافية والحواجز الثقافية،إذ بينت الدراسة أن المواقف المجتمعية تميل إلى توجيه النساء للأدوار التقليدية في المنزل، ولا تقبل بفرص العمل التي لا تناسب ثقافتهم، ما ساهم في ارتفاع معدلات البطالة بين النساء وأعاق جهودهن في مجال ريادة الأعمال.
كما أن قيام الرياديات بالعديد من الأدوار أو ما يُعرّف بالعبء المزدوج، والتوفيق بين هذه الأدوار التي تتمثّل في: إدارة المشروع والدور الرعائي في المنزل كزوجة وأم وبخاصة لأطفال أقل من 6 سنوات، زاد من الضغوطات عليهن، وفق الدراسة التي كشفت أن 41 % من رائدات الأعمال في العيّنة، أشرن لوجود ضغوط نفسية عليهن عبر عملية التنشئة الاجتماعية المرتبطة بتعدد أدوارهن في الأسرة.
كذلك، بينت الدراسة أن الفوارق الجغرافية والحواجز الثقافية، تزيد من التحديات أمام الوصول إلى الأسواق، وبخاصة في المناطق الريفية، حيث تواجه المرأة صعوبات في التنقل والعادات المُحافظة التي تعيق مساعيها التجارية.
وأظهرت الدراسة أن الرياديات في الأردن يواجهن العديد من التحديات القانونية والتنظيمية التي تحد من قدرتهن على إنشاء وإدارة المشاريع الصغيرة ومتناهية الصغر، كعمليات التسجيل والترخيص الرسمية التي تُفقدهنّ بعض مزايا الحماية الاجتماعية لهن، ما يمنعهن من تسجيل أعمالهن.
كما أن تعقيد الإجراءات الحكومية، وإحجام أصحاب المنازل عن منح الموافقات للمشاريع المنزلية والرسوم المرتفعة لفحص عينات بعضها، يوجد عوائق إضافية أمام تسجيلها.
بالنسبة للتحديات الذاتية، فأشارت الدراسة إلى أن النساء الرياديات يفتقرن لبعض المهارات القيادية التي تعيقهن عن العمل الريادي، كالوعي بالذات وقلة التوعية القانونية والمالية ونقص بعض المهارات القيادية، مثل إيجاد رؤية مستقبلية وإدارة الوقت والتخطيط ومهارة الاتصال والتواصل مع الآخرين.
وأوصت الدراسة، بمراجعة التشريعات القانونية المتعلقة بممارسة الأعمال وإدارة المشاريع الصغيرة ومتناهية الصغر، وتقديم برامج المساعدة القانونية، وسن التشريعات الصديقة لممارسة الأعمال الريادية.
كما أوصت الدراسة بإنشاء حاضنات ومسرّعات الأعمال للمرأة الريادية، وتبسيط إجراءات وعمليات التسجيل والترخيص للمشاريع الصغيرة ومتناهية الصغر، وتعزيز نظام النقل العام ووسائل المواصلات بحيث يلبّي حاجات النساء وبخاصة ذوات الإعاقة منهن للتنقل بيسر وأمان.
بدوره، قال مدير المركز أحمد عوض، إن معدلات المشاركة الاقتصادية للمرأة على حالها منذ سنوات، إذ ما تزال عند 14 %، مبينا إن قدرات النساء وبخاصة الرياديات معطّلة، جراء وجود العديد من العراقيل أمام زيادة مشاركتهن في سوق العمل.
في حين دعت مديرة إدارة المشاريع في منظمة كير الدولية شذى عبيد، لتكثيف كافة الجهود لتعزيز المشاركة الاقتصادية للمرأة، لما لها من تأثير ملموس على عجلة النمو الاقتصادي.
وبينت عبيد، العوائق التي تحول دون بدء المشاريع الصغيرة ومتناهية الصغر للنساء وإدارتها، مشيرة إلى أن المنظمة تركز دائما على التمكين الاقتصادي للنساء والأطفال واللاجئين، وغيرهم من الفئات المستضعفة عبر توفير الإمكانات لهم، والقضاء على التمييز ضدهم في سوق العمل.
من جهتها، قالت نائب مدير المدينة للتخطيط والتنمية الاقتصادية في أمانة عمّان الكبرى غدير الحمود، إن الأمانة تعمل على تعزيز مشاركة النساء الاقتصادية عبر توفير حاضنات الأعمال للرياديات، وتقديم دورات تدريبية وتوعوية في مجالات ومهن عديدة مثل المطابخ الإنتاجية والتجميل وغيرها.
وقالت المنسقة الوطنية، لبرنامج المشرق لتمكين المرأة اقتصاديا في اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة هدى عايش، إن المشكلة ليست في السياسات المتعلقة في بعمل النساء، وإنما في مدى تطبيقها التي رأت أنه ضعيف.
كما لاحظت أن المشاريع الريادية للنساء تفتقر للاستمرارية، جراء ضعف التمويل وقلة الوعي، إضافة إلى أن قدرات النساء ليست مستثمرة بتعزيز الناتج المحلي.
في حين قالت الخبيرة المتخصصة في صندوق المرأة للتمويل الأصغر منال عبدالله، إن الصندوق يعمل على تقديم فرص تمويلية للنساء من الجنسيات كافة لإنشاء مشاريعهن، وتقديم دورات تدريبية تثقيفية حول كيفية التعامل مع هذا التمويل لضمان استمرارية هذه المشاريع.
بينما قالت مديرة مديرية التنمية والتسويق في المؤسسة الأردنية لتطوير المشاريع الصغيرة إلهام أبو نجم، إن المؤسسة تقدم منحاً مالية غير مستردة للنساء عند البدء في مشاريعهن، إضافة إلى تقديم دورات تدريبية في مجال تسويق المنتجات.
ودعت إلى تكثيف الجهود الحكومية والمجتمعية وبشكل متزامن من أجل تذليل العقبات الاقتصادية والاجتماعية والقانونية التي تواجه النساء الرياديات.
واتفقت المديرة التنفيذية لملتقى سيدات الأعمال والمهن الأردني، عايدة ناجي مع ما ذهبت إليه أبو نجم، بتكثيف الجهود والعمل بشكل متكامل ومتزامن للحد من المعيقات التي تقف أمام تعزيز مشاركة النساء الاقتصادية.
وبينت، إن الملتقى يعمل على التمكين الاقتصادي للنساء من تدريب وتوعية وإرشاد ودراسات، إضافة إلى تقديم حاضنات أعمال لهن.

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