Friday, 02 February 2024 12:07 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


إصدار تعليمات جديدة لتسجيل الأدوية لتحقيق الأمن الدوائي

2/1/2024 2:30:21 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) حنان بشارات عمان - صدر في عدد الجريدة الرسمية أمس، تعليمات تسجيل الأدوية الخاصة بتحقيق الأمن الدوائي لسنة 2024، استنادا على احكام المادة (5/ب) من قانون الدواء والصيدلة رقم 12 لسنة 2013 وتعديلاته.
وتهدف التعليمات إلى تسريع إجراءات تسجيل الأدوية الخاصة بتحقيق الأمن الدوائي، بما لا يؤثر على مأمونيتها وفعاليتها، وتطبق على الأدوية التي تدخل ضمن قائمة الأدوية الخاصة بتحقيق الأمن الدوائي، بحيث تعتمد قائمة الأدوية الخاصة بذلك، وفق تنسيب من اللجنة الفنية المختصة، المشكلة بموجب أحكام القانون وموافقة اللجنة العليا وبقرار من الوزير.
وأشارت التعليمات، إلى تشكيل مدير عام المؤسسة العامة للغذاء والدواء لجنة تسجيل الأدوية الخاصة بتحقيق الأمن الدوائي، ويحدد في قرار تشكيلها نصابها القانوني ونصاب اتخاذ القرار، كما أن للجنة تقييم أي وثائق مقدمة لغايات تسجيل الأدوية الخاصة، وطلب أي وثائق ضرورية لاستكمال النظر في الطلب، وإحالة المواضيع التي تحتاج لاستشارة فنية إلى اللجان المختصة، كما يصدر المدير العام قراره بتسجيل الدواء بناء على تنسيبات اللجنة.
وأوضحت التعليمات، أنه لتسجيل الدواء، يقدم طلب مرفق بوثائق المأمونية والفعالية والجودة، كما يخضع لتقييم لجنة تسجيل الأدوية الخاصة بتحقيق الأمن الدوائي، والأخذ بالاعتبار أن الدواء المراد تسجيله، يكون مسجلا في بلد المنشأ. وأن يسعر الدواء وفق أسس التسعير المعمول بها، وتكون مدة صلاحية شهادة التسجيل لغايات الأمن الدوائي سنة واحدة من تاريخ إصدارها وللمدير العام الصلاحية بتمديدها لسنة أخرى.
وفي حال تسجيل دواء للمادة الفعالة نفسها بشكل أصولي وفقا لأسس تسجيل الدواء المعتمدة، يجري استكمال المادة الممنوحة للدواء المسجل حسب التعليمات الجديدة، ولا تخضع هذه الشهادة للتمديد.
وشددت التعليمات على منع منح الدواء المسجل لغايات الأمن الدوائي شهادة حرية بيع، إلا في حال استكمال متطلبات التسجيل، وفقا لأسس تسجيل الدواء السارية، وأنه في حال استكمال المتطلبات الواردة في أسس تسجيل الدواء السارية، يمنح الدواء المقدم شهادة تسجيل أصولية من المؤسسة، وتعتمد مدتها وتاريخ حصول الدواء على شهادة التسجيل للأمن الدوائي.
وكانت المؤسسة، أطلقت مبادرة لتشجيع شركات الأدوية المحلية على تصنيع وتسجيل الأدوية التي قد تتعرض لنقص في التوريد للسوق المحلي، بهدف توفير الأدوية بأسعار مناسبة وتحقيق الأمن الدوائي، بالتعاون مع الصناعات الدوائية الوطنية.
وأوضحت المؤسسة، أن المبادرة هي استمرار لدور المؤسسة بمتابعة ومراقبة المخزون الدوائي، وتعزيزه لتلبية حاجة السوق المحلي، بمنح مزايا تحفيزية، منها إعطاء أولوية في التسجيل عند تقديم ملفات تسجيل المستحضرات، وتقديم استشارات فنية من المؤسسة.

MENAFN01022024000072011014ID1107799305

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث