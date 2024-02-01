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مع انتشار الفيروسات التنفسية.. خبراء يدعون للتقيد بالتعليمات الصحية

2/1/2024 2:30:20 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) حنان بشارات عمان – مع بدء الأجواء القطبية شديدة البرودة، ترتفع احتمالية انتشار الفيروسات التنفسية وتفاقم الحالات المرضية لدى كبار السن والحوامل وحالات الاختطار العالي، باعتبارها ظروفا ملائمة لانتشارها، تصل إلى دخول المستشفيات للحصول على الرعاية الطبية.
خبراء اختصاصيون بأمراض العدوى التنفسية، أكدوا لـ"الغد"، أن تدني درجات الحرارة وارتفاع معدلات الرطوبة، أجواء ملائمة لانتشار سلسلة فيروسات بينها: كوفيد 19 (كورونا) والمخلوي، والموسمية والرشح، وقد أوصوا بضرورة التقيد بالاشتراطات الصحية، ومنع التجمعات وغسل الأيدي، وارتداء الكمامة، فضلا عن تقديم نصائح أخرى يتوجب التزام مرضى الحالات المزمنة والربو القصبي وغيرهم بها.
استشاري الأمراض الصدرية والتنفسية الخبير في الأمراض التنفسية المعدية د. محمد حسن الطراونة، قال إن "موجات البرد والتيارات القطبية، ترفع احتمالية انتشار الفيروسات التنفسية، وتفاقم الحالات المرضية لدى أصحاب الأمراض التنفسية المزمنة، مثل الربو والانسداد القصبي المزمن والتليف الرئوي وعلى رأس هذه الفيروسات الانفلونزا".
وأضاف الطراونة، إن تدني درجات الحرارة وارتفاع الرطوبة والتغير في درجات الحرارة بين الليل والنهار، ظروف ملائمة لانتشار فيروس الانفلونزا الذي يتنقل عن طريق الرذاذ الخارج من الجهاز التنفسي أثناء السعال والعطاس.
وأشار إلى أن هنالك فئات ذات اختطار عال، مثل كبار السن فوق الــ65 عاما، والأطفال دون الـ6 سنوات، والسيدات الحوامل وذوي الأمراض المزمنة، كالسكري والضغط وأمراض القلب، والتي قد تؤدي إصابتهم بفيروس الانفلونزا إلى تفاقم حالاتهم المرضية المزمنة.
وشدد الطراونة، على ارتفاع الطلب والضغط على المنظومة الصحية، في ظل تزامن ذلك مع فيروسات أخرى، أبرزها "متحور كورونا الجديد"، الذي ينتشر في العالم حالياً، والفيروس التنفسي المخلوي الذي يصيب الأطفال، مقدما نصائح، من بينها تثقيف الطلبة في المدارس، وتغطية الفم والأنف، وتهوية الغرف الصفية بشكل جيد، وغسل الأيدي باستمرار، وفي حال كان أحد أفراد الأسرة يعاني من أعراض التهاب في الجهاز التنفسي العلوي، فيتوجب عليه الابتعاد عن الفئات ذات الاختطار العالي، وعدم مشاركة حاجاته الشخصية مع بقية أفراد الأسر.
كما لفت إلى عدم الاتنقال المفاجئ من الأجواء الدافئة إلى الباردة، وعدم التدخين داخل المنازل، كونه يعد من أكثر أسباب تلوث الهواء، ويضعف المناعة الداخلية للجهاز التنفسي.
وشدد الطراونة، على ضرورة الحصول على مطعوم الانفلونزا السنوي والإقلاع عن التدخين لحماية الجهاز التنفسي، والنوم لساعات كافية لمساعدة جهاز المناعة على إعادة ضبط نفسه، بالإضافة لتناول الغذاء الصحي والمتزن، والاهتمام بشرب كميات كافية من السوائل وممارسة الرياضة بانتظام.
من جهته، قال أستاذ الأمراض الصدرية ورئيس قسم الصدر بقصر العيني في جامعة القاهرة السابق د. أيمن السيد سالم، إن هناك انتشارا للأمراض الفيروسية في الشتاء مع تزايد الأجواء القطبية شديدة البرودة، لافتا إلى أن متحور كورونا الجديد، برغم سرعة انتشاره ونقله للعدوى، لكنه ليس خطرا ولا يسبب الوفاة.
وأشار سالم، إلى أن علاجه، هو العلاج نفسه للإصابة بفيروس كورونا، ولا يوجد فرق بينهما، مشددا على ضرورة أخذ الاحتياطات الاحترازية للابتعاد عن الإصابة بالأمراض الفيروسية، داعيا لعدم تناول المضادات الحيوية إلا باستشارة الطبيب.
ولفت إلى أنه في بعض الحالات الخفيفة، يوصي الأطباء بعدم تناول مضادات حيوية أو فيروسية، ويجري التعامل بأدوية خفيفة على شكل مسكنات، وفيتامينات لدعم جهاز المناعة، موصيا بالحفاظ على الإجراءات الاحترازية وارتداء الكمامة في الأماكن المزدحمة والتجمعات، والنظافة الشخصية ونظافة الأسطح، مع الالتزام بالوجود في المنزل إذا ظهرت الأعراض على المريض، مؤكدا أهمية دعم جهاز المناعة بشرب السوائل بكثرة، وممارسة الرياضة باستمرار.
بدوره قال خبير الأوبئة د. عبد الرحمن المعاني، إن لكل فصل في السنة تغيراته المناخية والسلوكية التي تؤثر على حياة الأفراد بشكل كبير، لافتا إلى أنه مع دخول الخريف وبعده الشتاء، تبدأ درجات الحرارة والرطوبة بالانخفاض، إذ يميل معظم المواطنين لإغلاق الأبواب والنوافذ خشية البرد، ما يخلق بيئة مناسبة لانتشار الفيروسات والجراثيم والبكتيريا وبقائها مدة أطول في الهواء، ما يشكل فرصة كبيرة لانتقالها من شخص لآخر.
وأشار المعاني إلى أن التغير المناخي ساهم بتهيئة البيئة المثالية لانتشار الفيروسات، ومع دخول المنخفضات الجوية في الشتاء، تزداد حالات الإصابة بها، والتي يكثر انتشارها مع برودة الطقس، وهناك أنواع من الفيروسات التنفسية، تنشتر مع دخول الشتاء، بحيث يزداد نشاط فيروسات تتسبب بالتهابات الجهاز التنفسي، ومعظمها ينتقل عن طريق الرذاذ الملوث بالفيروس في الهواء، الناجم عن سعال أوعطس، أو يحدث مع مريض مصاب بالفيروس.
وقال، إن أمراض الجهاز التنفسي الأكثر شيوعا هي: الانفلونزا والرشح والسعال والتهاب البلعوم، وهي كذلك من أكثر الأمراض المعدية، وفي الآونة الأخيرة، أي منذ 3 سنوات ظهرت سلالات جديدة من الفيروسات مثل كورونا المستجد.
وشدد على الالتزام بإجراءات الوقاية، وأخذ التدابير من هذه الأمراض بلبس الكمامة، الذي أثبتت فعالية كبيرة في الحفاظ على السلامة، كونها تعتبر حاجزا دفاعيا أوليا ضد الفيروسات الخارجية، وبارتدائها، توفر الحماية للفرد وأسرته منها، إضافة للتنفس من الأنف بدلا من الفم، إذ تقوم الشعيرات الموجودة في الأنف بتنقية الهواء وتدفئته وترطيبه.

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