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دراسة: النزوح القسري يفرض ضغوطا على البنية التحتية في إربد

2/1/2024 2:30:20 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) سماح بيبرس عمان – كشفت دراسة حديثة بعنوان "التحديات المتعددة الناجمة عن تغير المناخ والتوسع الحضري والتهجير القسري في محافظة إربد"، أن المحافظة مدينة سريعة التوسع، شهدت عبر العقد الماضي توسعًا حضريًا سريعا، وتضاعف عدد سكانها منذ بداية الحرب السورية، وتواجه السلطات المحلية تحديات هائلة في تعاملها مع هذه التغييرات.
ووفقا للدراسة، فإن المشكلة الحقيقيّة تكمن في أن المنطقة معرضة لندرة المياه وتتأثّر بشكل كبير بتأثيرات التغيّرات المناخيّة، بخاصة الفيضانات المفاجئة في إربد والمدن الحدودية مثل الرمثا.
ودعت الدراسة، لضرورة اتخاذ التدابير اللازمة، حيث إن النمو الحضري السريع الناتج عن النزوح القسري، يفرض ضغوطًا إضافية على البنية التحتية الحضرية والموارد الطبيعية التي تعاني بالفعل من ضغوط مناخية.
وقالت الدراسة الصادرة عن المعهد الدولي لإدارة المياه وتنفذها "المنظمة الاستشارية للبحوث الزراعية الدوليّة"، إن الأردن يعد أحد البلدان الأكثر تضرراً من أزمة اللاجئين في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ويستضيف ثاني أعلى نسبة من اللاجئين لكل فرد في العالم (أكثر من 3 ملايين لاجئ)، لافتا أن له تاريخا طويلا في استقبال اللاجئين، منذ حرب عام 1948، واستقبال لاجئين عام 1967، ومن ثم استقبل لاجئين عراقيين وسوريين.
وذكرت الدراسة، إن اربد تستقبل لاجئين منذ عام 1951، وقد تزايد عددهم بعد تأسيس جامعة اليرموك عام 1976، والتي اجتذبت المزيد من اللاجئين الفلسطينيين والعراقيين وغيرهم إضافة لاجتذاب الأكاديميين من المحافظات والقرى.
وتابعت الدراسة: بعد عام 1990 توسع عدد اللاجئين من العراق والصومال والسودان واليمن.
وعندما بدأت الحرب في سورية عام 2011، بدأ السوريون بعبور الحدود إلى الأردن، كانت إربد تعاني الجفاف الشديد وندرة المياه وزيادة التحضر، واستمرت تلك التحديات نتيجة لتدفق اللاجئين السوريين.
واليوم، يتقاسم الأردنيون والسوريون الأحياء والموارد وفرص كسب العيش في جميع أنحاء المحافظة، مع وجود أعلى تجمعات للاجئين (السوريين والفلسطينيين على حد سواء) في مدن إربد والرمثا وقضاء بني كنانة.
وذكرت أنّه يوجد حوالي 128 ألف لاجئ سوري مسجل لدى المفوضية في إربد، وأكثر من 60 ألف لاجئ فلسطيني، حيث تستضيف إربد ما يقارب من 20 % من إجمالي اللاجئين في البلاد، مشيرة إلى أنّ هذه المحافظة تأخذ أولوية في سياسات وإستراتيجيات الحكومة والوكالات الدولية التي تعالج البرامج التنموية والإنسانية.
وأكدت الدراسة أنّ عدد سكان مدينة إربد ارتفع بنسبة 34 % تقريبًا بين عامي 2012 -2022، جراء تدفق اللاجئين السوريين،وقد ساهمت التغيرات في أنماط هطول الأمطار في زيادة الفيضانات المفاجئة في المناطق الحضرية.
وأشارت الدراسة إلى أنه في أشهر الشتاء خلال فترات هطول الأمطار الغزيرة، تتعرض مناطق المدينة لفيضانات مفاجئة تسبب أضرارًا محلية هائلة، تؤدي لإجلاء العائلات ونقلها مؤقتًا، بينما تظل تلك الأجزاء من المدينة تحت الماء.
ولا تقتصر الفيضانات المفاجئة على مدينة إربد حسب، بل إن قرى ومدنا حدودية تتأثر بالقدر نفسه، كالرمثا التي يقسمها وادٍ إلى الشرق والغرب، وهذا الوادي يتأثر بشكل كبير بالتغيرات في أنماط هطول الأمطار، ويتعرض الآن بشكل منتظم للفيضانات المفاجئة عبر موسم الأمطار، ما يؤثر على الطرق والمنازل الواقعة على طول الوادي.
وقالت الدراسة إنّ الضغط غير المسبوق على موارد المياه الطبيعية الهشة له "آثار خطيرة على توافر مياه الشرب المأمونة وقدرة الأردن على المدى الطويل بتوفير المياه لأغراض الزراعة"، وسيؤدي ذلك، إلى تفاقم الانخفاض في مستوى المياه في طبقات المياه الجوفية الرئيسية.
وذكرت الدراسة إلى أن 54 % من استخدام الأراضي في إربد زراعية، لذا فإن أي نقص في المياه المخصصة للزراعة، سيؤثر بشكل مباشر على اللاجئين السوريين جراء مشاركتهم الكبيرة في هذا القطاع، لا سيما في المناطق القروية مثل بني كنانة.
وتظل الزراعة الموسمية أيضًا إستراتيجية مهمة لكسب العيش لسكان مخيم الحصن، حيث يقوم المواطنون بزراعة الأراضي الزراعية المحيطة بالمخيم.
وقالت الدراسة إنّه منذ عام 2016، نفذت الحكومة "مجموعة من التدابير المتسارعة عبر خطة الاستجابة الأردنية، لتعويض الطلب المتزايد من اللاجئين والمجتمعات المضيفة وتوسيع آبار المياه الجوفية، وتعزيز شبكات الصرف الصحي، إلا أن هذه التدابير لم يكن لها تأثير إيجابي جراء التغطية الواسعة المطلوبة، وبطء عملية تعزيز شبكات الصرف الصحي في المناطق الحضرية"
وتطرقت الدراسة لمشكلة آبار المياه الجوفية غير المرخصة وغير القانونية، التي تستخدم في كثير من الأحيان لري المحاصيل، متوقعة تفاقم كل هذه الضغوط بسبب الآثار السلبية المتوقعة لتغير المناخ.

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