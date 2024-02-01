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الزرقاء: الصادرات التجارية تقارب 28 مليوناً لشهر الماضي

2/1/2024 2:28:50 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) عمرو الحموي أكد رئيس غرفة تجارة الزرقاء حسين شريم، أن قيمة الصادرات التجارية (إعادة التصدير) لمدينة الزرقاء بلغت خلال الشهر الماضي 27 مليون 877 الف، و421 دينار.

مشيرا الى أن السيارات ولوازمها شكلت أغلب صادرات الزرقاء التجارية ، إضافة إلى مواد البناء والأدوات الصحية، والأدوية ومستلزماتها، والمواد الغذائية، والألبسة والمجوهرات، والأجهزة الكهربائية والالكترونية ،والأثاث المنزلي والمكتبي والقرطاسية.

وأشار شريم إلى إصدار(431) شهادة منشأ وفقاً لاحصائية غرفة التجارة ومكتبها في المنطقة الحرة في الزرقاء.

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