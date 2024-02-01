الزرقاء: الصادرات التجارية تقارب 28 مليوناً لشهر الماضي

(MENAFN
- Alghad Newspaper) عمرو الحموي أكد رئيس غرفة تجارة الزرقاء حسين شريم، أن قيمة الصادرات التجارية (إعادة التصدير) لمدينة الزرقاء بلغت خلال الشهر الماضي 27 مليون 877 الف، و421 دينار.
مشيرا الى أن السيارات ولوازمها شكلت أغلب صادرات الزرقاء التجارية ، إضافة إلى مواد البناء والأدوات الصحية، والأدوية ومستلزماتها، والمواد الغذائية، والألبسة والمجوهرات، والأجهزة الكهربائية والالكترونية ،والأثاث المنزلي والمكتبي والقرطاسية.
وأشار شريم إلى إصدار(431) شهادة منشأ وفقاً لاحصائية غرفة التجارة ومكتبها في المنطقة الحرة في الزرقاء.
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