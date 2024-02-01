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زخات ثلجية على مرتفعات الطفيلة

2/1/2024 2:28:50 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) شهدت المرتفعات الجنوبية لمحافظة الطفيلة اليوم الخميس زخات ثلج والبَرَد تسببت بإغلاق جزئي لطريق الرشادية – التصدير، ومثلث القادسية (35 كم عن المدينة) وعدة طرق فرعية في لواء بصيرا.
وأكد محافظ الطفيلة الدكتور هاني الشورة خلال جولة تفقدية في مناطق بصيرا والقادسية وغرف العمليات في بلدياتها ، ان غرف العمليات الرئيسة والفرعية في الدوائر الرسمية الخدمية وفرق الطوارئ المجهزة بالآليات والمعدات تعمل على مدار الساعة لإدامة حركة النقل والسير على الطرق، مشيرا الى ان تشكل الجليد والضباب الكثيف مع الثلوج الخفيفة على المرتفعات الجنوبية وأجزاء من منطقة العيص ما أدى إلى إعاقة الحركة المرورية لفترات قصيرة، وكذلك الحال على طريق القادسية / التصدير باتجاه الحسينية والشوبك .
وعملت فرق من الأشغال العامة والدفاع المدني والخدمات المشتركة والبلديات على إزالة ما تراكم من الثلوج التي لم تتجاوز سماكتها الخفيفة خمسة سنتيمترات على بعض الطرق في القادسية إلى جانب إزالة الجليد المتشكل جراء انخفاض درجات الحرارة إلى ما دون الصفر المئوي.
كما شهدت المناطق المرتفعة في العيص والرشادية وبصيرا ضبابا كثيفا ورياحا شديدة، مع تشكل الجليد، في حين شهدت مرتفعات الحلا والراشدية تراكما للثلوج .
وبين رئيس مجلس الخدمات المشتركة جواد العطيوي أن فرقا وعدة آليات عملت على فتح الطرق التي أغلقتها الثلوج سيما بمنطقة الرشادية، وشريف الجنوب في حين جرى إزالة الأتربة المتراكمة التي انجرفت بسبب الأمطار على بعض الطرق، علاوة على شفط مستنقعات المياه المتراكمة.
وأكد مدير الصناعة والتجارة في الطفيلة المهندس حسن الربابعة توافر جميع أنواع مشتقات الوقود في محطات التوزيع
في المحافظة إلى جانب توافر الأعلاف في مراكز التوزيع في بصيرا والحسا وقصبة الطفيلة، في حين تنفذ فرق جولات جولات ميدانية على الأسواق.

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