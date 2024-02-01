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محطة الغاز بالعقبة.. واقع صناعي جديد وقفزة نحو الاقتصاد الأخضر

2/1/2024 2:28:50 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) أحمد الرواشدة العقبة – يتوقع خبراء أن تسهم محطة استقبال الغاز الطبيعي المسال التي من المتوقع الانتهاء من إنشائها العام المقبل، باستقطاب المزيد من الاستثمارات ذات القيمة المضافة من خلال تعزيزها للبيئة التنافسية بخفض كلف الإنتاج من خلال استخدام غاز طبيعي منتج محليا.
ويرى الخبراء أن من بين الإسهامات التي ستقدمها المحطة زيادة فرص العمل، وتشغيل الأيادي العاملة الوطنية في مشاريع تنموية وصناعية.
واعتبروا أن محطة جديدة للغاز الطبيعي المنتج محليا، ستكون قادرة على تلبية الطلب المتزايد على الوقود، وجذب أكبر للاستثمارات الصناعية سواء في مدينة العقبة الصناعية أو مدينة القويرة الصناعية، وتعد صديقة للبيئة وتمثل استثماراً إستراتيجياً لدعم أمن التزود بالطاقة وزيادة الاعتماد على مصادر الطاقة المحلية ورفع نسب مساهمتها في خليط الطاقة الكلي، مؤكدين على أهمية استقطاب استثمارات محلية وإقليمية وعالمية جديدة مرتبطة بالصناعات التي تعتمد على الغاز الطبيعي.
وبدأ العمل على إقامة محطة استقبال الغاز الطبيعي المسال في مدينة العقبة والتي تعتبر إنجازاً مهماً لتطوير البنية التحتية في قطاع النفط والغاز لتزويد المصانع بالغاز الطبيعي في صناعاتهم المختلفة، في وقت سيأتي الغاز المسال الطبيعي إلى المحطة من خلال صهاريج من حقل الريشة الغازي التابع لشركة البترول الوطنية الأردنية.
وقال الخبير الصناعي محمد الشرباتي إن وجود محطة للغاز الطبيعي في المدن الصناعية من بينها العقبة والقويرة ولاحقا منطقة معان التنموية سيجلب الاستثمارات العملاقة والثقيلة لا سيما المرتبطة بتوفر المواد والخامات الطبيعية والأولية، ويعزز من تنافسية الصناعات المحلية وإيجاد قاعدة صناعات وطنية بعيداً عن المستوردات التي انهكت القطاعين العام والخاص، مشيرا أن استخدام الغاز يسهم في تنوع مصادر الطاقة إضافة إلى رؤية العقبة والمملكة بالدخول إلى الاقتصاد الأخضر والتي تسعى دول العالم للحد من انبعاثات الكربون الناتج عن الطاقة الكلاسيكية.
ويأتي تنفيذ وإقامة هذه المحطة ترجمة للإستراتيجية التي وضعتها الحكومة وسلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة للوفاء بالالتزامات تجاه المستثمرين وتحقيق رؤية المملكة في تزويد المشاريع الاستثمارية العملاقة بالغاز الطبيعي المسال.
وبين الخبير في مجال الطاقة محمد أبو زيد، أن المحطة تعد الأولى من عدة مشروعات تهدف إلى تلبية الطلب المتزايد على الغاز من مختلف الصناعات المعتمدة على الغاز والتي يجري إنشاؤها في العقبة والقويرة وبقية مناطق المملكة الصناعية، مؤكدأ على أهمية تلك المحطات في تعزيز وجذب استثمارات جديدة تهدف إلى خلق واقع صناعي جديد في جميع مدن المملكة، والتي كانت معظلة القطاع الصناعي تكاليف الطاقة العالية والتي تعتمد على الكهرباء والوقود، مشيراً أنه وبوجود مثل هذه المحطات ستتمكن الصناعات القائمة والمستقبلية من المنافسة في ظل وجود بيئة تشريعية واستثمارية مميزة وتوفير أكبر لفرص العمل.
وتطالب القطاعات الصناعية بإيصال الغاز الطبيعي إلى التجمعات الصناعية بعموم المملكة، لاسيما وأن عملية التحول لاستخدام الغاز الطبيعي يمكن أن توفر نحو 60 % من كفاءة الاحتراق بالمقارنة مع الديزل، وبنحو 27 % بالمقارنة مع الوقود الثقيل.
وبحسب رئيس غرفة صناعة الأردن فتحي الجغبير، يخفض استخدام الغاز الطبيعي كلف الإنتاج الصناعي ويزيد تنافسية المنتج الأردني في السوق المحلي والأسواق الخارجية، وبما ينعكس على توليد فرص العمل وزيادة وتنوع قاعدة الصادرات، من حيث المنتجات والأسواق غير التقليدية، مبينا إن مطالبة القطاعات الصناعية باستخدام الغاز الطبيعي في الصناعة تأتي في ظل ارتفاع كلف الإنتاج لا سيما تلك المتعلقة بالطاقة والتي تمثل التحدي الأبرز لنمو القطاع الصناعي، وأحد العوائق الرئيسية أمام الصادرات الوطنية وتنافسيتها، موضحا أن الغاز يشكل 22 % من إجمالي استهلاك القطاع الصناعي للطاقة الإجمالية.
وحددت وزارة الطاقة سقفا لسعر الغاز الطبيعي المنتج من الريشة والمباع للقطاع الخاص بحيث لا يتجاوز سعر الغاز 6 دولارات لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، وبحد أدنى للسعر لا يقل عن 3 دولارات بحيث يتم احتساب السعر على أساس القيمة الإجمالية وفقا لما هو مستخدم في احتساب سعر الغاز المصري، يضاف إليها الضريبة الخاصة على الغاز الطبيعي البالغة 7 %، بحسب قرار مجلس الوزراء.
وصدر قرار لمجلس الوزراء بالموافقة على تسعير الغاز الطبيعي المنتج من حقل الريشة الغازي للمستهلكين من القطاع الخاص لخلق بيئة مشجعة للاستثمار من خلال جذب المستثمرين لبناء مشروعات استثمارية معتمدة على غاز الريشة سواء في المناطق الشرقية أو في المناطق التي ستتمكن من الاستفادة من الغاز الطبيعي المضغوط أو الغاز الطبيعي المسال.
ووفقاً لخطة شركة البترول الوطنية الإستراتيجية للأعوام 2020 - 2030 تعمل الشركة حالياً لاستغلال القدرات الإنتاجية الحالية، والتي أصبحت تتجاوز الكميات المباعة، بالبحث عن بدائل تسويق الغاز وتجاوز المشتري الواحد، حيث وقعت الشركة مذكرات تفاهم مع عدد من الشركات المهتمة بشراء غاز الريشة لنقل الغاز لوسط الأردن بواسطة الصهاريج بعد ضغطه أو تسييله وبناء صناعات كيماوية مثل الأمونيا كونها مادة إستراتيجية للأردن بالتوازي مع مشروع تعدين الفوسفات والذي بدأ التنقيب عنه من قبل وزارة الطاقة والثروة المعدنية في منطقة حقل غاز الريشة، إضافة الى الاستمرار بتوليد الكهرباء من خلال الوحدات التوليدية المتواجدة حاليا.
وكان رئيس مجلس مفوضي هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن المهندس زياد السعايدة خلال زيارته الأسبوع الماضي للمحطة قد أكد على أهمية إنشاء محطة استقبال الغاز الطبيعي والمسال في مدينة العقبة الصناعية، مبينا أنها تعتبر إنجازاً مهماً لتطوير البنية التحتية في قطاع النفط والغاز وتمثل استثماراً إستراتيجياً لدعم أمن التزود بالطاقة وزيادة الاعتماد على مصادر الطاقة المحلية ورفع نسب مساهمتها في خليط الطاقة الكلي.
وأضاف السعايدة بأن المشروع يعد من المشاريع الريادية والأول من نوعه في المملكة، ويوفر أحد الحلول الفعالة لتمكين القطاع الصناعي من تخفيض كلف الإنتاج من خلال استخدام الغاز الطبيعي المنتج محلياً بالسعر المنخفض، وتعزيز تنافسية الصناعات الوطنية بما ينعكس على جذب الاستثمار وزيادة فرص العمل وتشغيل الأيدي العاملة في المشاريع الصناعية والتنموية.

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