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الغور الشمالي.. أسر تواجه البرد بمنازل متهالكة وجيوب فارغة ومساعدات متواضعة

2/1/2024 2:28:50 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) علا عبد اللطيف الغور الشمالي- مع اشتداد البرد وتعمق المنخفضات الجوية المصحوبة بالأمطار الغزيرة، تتأزم أوضاع أسرة الأربعينة فاطمة التي تقطن بالأغوار الشمالية، في غياب لا يحتمل لأبسط وسائل التدفئة داخل منزل ترتجف حيطانه من البرد، وسقفه من القصب، لا تستأذنه الأمطار بالدخول، رغم أنها وقبل أن تغرق أرضيته ويتلف أثاثه المتواضع، تلتقطها أوانيه التي فرشت بطريقة تبدو للوهلة الأولى كأنها عملية مبتكرة للحصاد المائي.
في وصف أدق لحال أسرة فاطمة، فإن أجواء المنزل من الداخل، كمن يجلس في باحته بالخارج، لبيقى الفارق البسيط هو تحقيق قدر من الاحتجاب عن الأعين، تحت غطاء تصبير الأنفس بما يعرف بـ "الستيرة ولا العدم".
وسط هذه الظروف، تعيش فاطمة مع أبنائها الأربعة وزوجها الذي يعاني من أمراض مزمنة، لا يقوى معها على العمل، مرتهنا لما يحصل عليه من معونة وطنية شهرية ومساعدات غير منتظمة.
أسرة فاطمة ليست الحالة الوحيدة في لواء الغور، فهي واحدة من مئات الحالات، التي ربما تكون ظروفها أصعب، في لواء يقبع فيه الآلاف تحت خط الفقر، على امتداد مساحته من منطقة العدسية شمالا، وحتى الكريمة جنوبا، إذ تشتد قسوة الحياة خلال فصل الشتاء بما يحمله من أمطار ورياح وبرد قارص، يقابلها حياة قوامها النقص والقلة والعوز والافتقار، فمن غير المستبعد أن تجد أسرة تعيش على دخل لا يتجاوز 50 دينارا شهريا من الدعم التكميلي.
"الوضع صعب جدا، منزلنا غرفة تخلو من معاني الإنسانية، وصف أحبت فاطمة أن ترسله لعله يقابل بالاستجابة، ويساعد أسرتها التي ورغم وجود أفراد قادرين على العمل بقطاع الزراعة، غير أن القطاع نفسه يحتاج خلال فترة الشتاء من يساعده، إذ يبدأ بلفظ عمالته مع تراجع نشاطه إلى أدنى المستويات.
الدخول أكثر في تفاصيل الحياة اليومية للأسر المعوزة بلواء الغور الشمالي، يكشف عن معاناة تفوق الفضول، فليس مفاجئا أن تجد أسرا مهومة بتأمين وجبة يومية، بينما باقي مطلبات الحياة الأخرى كالملابس الدافئة أو النوم الآمن أو توفر وسيلة دفء أمور ترفية مستبعدة.
هذا الواقع ليس جديدا على لواء الأغوار الذي يصنف من بين المناطق الأشد فقرا في المملكة، إلا أن السنوات القليلة الأخيرة ومع تراجع أوضاع غالبية السكان، وجفاف مصادر الدعم التي كانت تتلقاها جمعيات خيرية تساعد بها العديد من الأسر، تحولت العديد من الأسر وفق ما يؤكد أفرادها من أسر معوزة إلى أسر -وعلى حد تعبيرهم- "مطحونة".
بالعودة إلى ما رصدته "الغد" في منازل فقراء الغور، فإن الظاهر يشير بأن الأوضاع المادية متزايدة الصعوبة باتت تطرق أبواب غالبية منازل السكان، وتشكل تحديدا أمام التخفيف من آثار البرد والأمطار، فبأيدٍ خاوية يجهد العديد من أرباب الأسر لتوفير أبسط متطلبات الحياة اليومية، إضافة إلى تأمين وسيلة دفء وإن كانت بسيطة، فيما العديد من المنازل غير مهيأة لاستقبال تقلبات الطقس، وسط مطالبات مستمرة من الجهات المعنية بضرورة تفقد أوضاع الأسر والتواصل معها وليس مجرد الاكتفاء بتقديم مساعدات مالية تعتبر- وفق أرباب أسر- متواضعة.
يقول أرباب أسر لـ "الغد"، "المساعدات المقدمة لا تكفي أحيانا لدفع أجرة المنزل، وتبقى جميع الأمور الحياتية اليومية معلقة تحت شعار الفرج".
أم شيماء من سكان اللواء، يأبى الفقر مفارقة أسرتها -على حد تعبيرها- تقول واصفة ظروفها الصعبة "الأوضاع في الشتاء كارثية بكل ما تحمله الكلمة من معنى، برودة الأرض التي نفترشها تنخر أجسادنا، نستعين بالحطب رغم خطورة إشعاله داخل المنزل من أجل الحصول على أكبر قدر ممكن من الدفء".
وتبين أن الدعم الذي تتلقاه الأسرة من صندوق المعونة لا يكفي لتلبية أبسط المتطلبات، والمساعدات التي كانت تصلهم لمجابهة الشتاء كالأغطية والملابس اللازمة للأطفال قلت كثيرا؛ لأن غالبية الجمعيات باتت عاجزة عن تقديم المساعدات.
وتضيف، "معاناتنا خلال فصل الشتاء لا توصف مع هطل الأمطار وانخفاض درجات الحرارة، خاصة وأن أوضاعهم الاقتصادية السيئة تحول دون توفير أي وسيلة تدفئة لمجابهة تدني درجات الحرارة أو حتى توفير ملاذ آمن"، موضحة "أن مخاوفهم تزداد مع اشتداد الرياح التي تكاد تقتلع سقف المنزل المتهالك".
من جانبها، تؤكد رئيسة جمعية تلال المنشية تهاني الشحيمات أن الشتاء يشكل عبئا ثقيلا على العديد من الأسر الفقيرة في لواء الغور الشمالي التي تعجز عن توفير مصادر التدفئة كون معظمها تعجز في الأصل عن توفير لقمة العيش لأبنائها، إلا من خلال المساعدات أو رواتب صندوق المعونة الوطنية التي لا تكفي لسد الاحتياجات الأساسية.
وتتابع: أن الجمعية تساهم بحل بعض أو جزء من المشكلة، من خلال العمل على توزيع طرود غذائية بسيطة أو أغطية، ولكن عدد المحتاجين في تزايد ويفوق قدرة الجمعيات.
وتؤكد الشحيمات لـ "الغد"، أن تراجع القطاع الزراعي وخصوصا قطاع زراعة الحمضيات الذي كان يؤمن مصدر دخل لعد كبير من الأسر في الأغوار أسهم في اتساع رقعة الفقر، حتى بات الهم الأكبر لأي أسرة هو توفير الطعام والماء، مشيرة إلى أن غالبية منازل هذه الأسر متهالكة ولا يمكنها بأي حال درء مخاطر الشتاء عن ساكنيها.
وتشير إلى أن هذا الواقع المؤلم يدفع الغالبية من الفقراء والمعوزين للجوء إلى الوسائل البدائية للحصول على الدفء كإشعال النيران داخل المنزل، لافتة إلى أن موسم الشتاء بما فيه من خير ورحمة وبركة إلا أنه يبقى كابوسا للأسر الفقيرة جراء عدم القدرة على توفير أبسط متطلبات الحياة.
في المقابل، يرى مصدر من مديرية التنمية الاجتماعية بالأغوار، أن وزارة التنمية الاجتماعية ومديرياتها الموجودة في الألوية تعمل بشكل دائم على تقديم المساعدات للأسر المتضررة نتيجة الأمطار، وتشمل هذه المساعدات وسائل تدفئة وأغطية وفرشات ومعونات طارئة، إضافة إلى المساعدات العينية والنقدية، موضحا أن المديريات في فصل الشتاء تحرص على توفير غرفة طوارئ لمساعدة المواطنين في أي ظرف طارئ، ويتم ذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية الأخرى.
يذكر أن لواء الغور الشمالي من المناطق الأشد فقرا، ويصل عدد سكانه إلى قرابة 140 ألف نسمة موزعين على مناطق عدة تتبع لـ 3 بلديات، ويبلغ عدد المستفدين من صندوق المعونه الوطنية حوالي 440 مواطنا، من مختلف الفئات.

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