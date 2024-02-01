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البلقاء التطبيقية: نسبة النجاح بـالشامل بلغت 65,2 %

2/1/2024 2:28:50 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) السلط- أعلن رئيس جامعة البلقاء التطبيقية، رئيس اللجنة العليا لامتحان الشهادة الجامعية المتوسطة د. أحمد العجلوني، نتائج امتحان الشهادة الجامعية المتوسطة "الشامل"، للدورة الشتوية 2024.
وقال العجلوني، في مؤتمر صحفي أمس، إن نسبة النجاح بلغت 65,2 %، وهي ضمن نسبة النجاح العامة في الامتحان الشامل، مقارنة بنسبة النجاح في الدورات السابقة.
وتقدم للامتحان بورقة أو أكثر، 6311 طالبا وطالبة، نجح منهم 4121 ، توزعوا على 53 كلية جامعية وجامعية متوسطة في 90 برنامجا دراسيا، وتغيب عن الامتحان بجميع أوراقه 9 طلاب، وتم ضبط 14 مخالفة.
وبين أنه تم دراسة جميع الملاحظات الإلكترونية على أسئلة الامتحان كما وردت من الطلبة، من قبل لجان فنية متخصصة واتخاذ الإجراءات المناسبة بشأنها، وكذلك قامت الوحدة بتحليل إجابات الطلبة باستخدام معامل الصعوبة لجميع أوراق الامتحان النظري، واعتماد منحنى التوزيع المعياري لمستوى صعوبة الأسئلة لغايات التصحيح واستخراج النتائج.
وأضاف أنه سيتم طرح عطاء مبنى لكلية الذكاء الاصطناعي وكلية الأمير عبدالله بن غازي للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بمساحة 16 ألف م2.
وأشار العجلوني، إلى استحداث كلية التمريض وكلية العلوم الطبية المساندة في الجامعة، وسيتم العمل الفترة المقبلة على طرح عطاء لإنشاء مبنيين لهما بالقرب من كلية الطب، لتكون مجمعا طبيا متكاملا يخدم البلقاء خاصة، والمحافظات الأردنية عامة.
كما تعمل الجامعة عبر دراسات واقعية لسوق العمل، على استحداث تخصصات تقنية يحتاجها سوق العمل ومهن المستقبل.
كما وتسعى لتحقيق معايير الاعتماد العام وضمان الجودة المحلية والعالمية، حيث حصلت الجامعة على الاعتماد العام لكلية الطب من الاتحاد الفيدرالي للتعليم الطبي، بعد تحقيق معايير الاعتماد العام وضمان الجودة.-(بترا)

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