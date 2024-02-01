AIT Worldwide Logistics تستحوذ على Global Transport Solutions Group

(MENAFN
- AETOSWire) (BUSINESSWIRE )--استحوذت شركة AIT Worldwide Logistics، إحدى الشركات الرائدة في العالم في مجال حلول سلسلة التوريد العالمية، على Global Transport Solutions Group (GTS)، وهي شركة شحن دولية بارزة متخصصة في لوجستيات قطع الغيار البحرية المطلوبة على وجه السرعة.
GTS يقع مقرها الرئيسي في هولندا، وتخدم مع أكثر من 600 من شركائها في 16 موقعًا في آسيا وأوروبا والشرق الأوسط وأمريكا الشمالية، أكثر من 2,000 ميناء حول العالم. تتضمن شبكة GTS أيضًا تسعة محاور دمج تبلغ مساحتها الإجمالية أكثر من 45,000 متر مربع من مساحة المستودعات.
وقال Vaughn Moore، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة AIT: "أود أن أرحب بزملائنا الجدد في فريق GTS في شبكة AIT العالمية. هذا هو أكبر استحواذ في تاريخ شركتنا، وتعد أعمال قطع الغيار البحرية لشركة GTS مكملاً ممتازًا لحلول سلسلة التوريد المطلوبة على وجه السرعة الخاصة بشركة AIT".
تنقسم أعمال الشركة إلى علامتين تجاريتين فرعيتين: شركة Marinetrans (تأسست في عام 1991)، وهي متفوقة في لوجستيات قطع الغيار "من الباب إلى السطح" لمالكي السفن ومديريها، وشركة Best Global Logistics (تأسست في عام 2007)، توفر حلولاً مطلوبة على وجه السرعة وتعمل على تزويد خدمات الشحن العام للصناعات الأخرى، بما في ذلك شركات شحن علوم الحياة.
ووفقًا للسيد Greg Weigel، كبير مسؤولي الأعمال في AIT، فإن عملية الاستحواذ توفر للشركة وجودًا جغرافيًا جديدًا في اليونان واليابان ومنطقة الشمال الأوروبي مع إضافة سعة كبيرة وخبرة موضوعية لشبكات AIT الحالية في الصين وهولندا وسنغافورة. توفر الصفقة أيضًا أساسًا قويًا لتوسيع حلول قطع الغيار البحرية ذات المستوى العالمي من GTS عبر شبكة الشحن العالمية الموسعة لشركة AIT.
"إن الاستحواذ على GTS يخلق مجموعة لا تصدق من الحلول التي تخدم الصناعة البحرية من خلال تسليم قطع الغيار المطلوبة على وجه السرعة في جميع المناطق الجغرافية. هذا تكملة مثالية للإستراتيجيات الرأسية لشركة AIT التي تركز على الخدمات المطلوبة على وجه السرعة مثل مجموعة الحلول الحرجة لدينا، وفريق الحكومة وAOG، وقسم علوم الحياة". "نحن نخطط للاستثمار السريع وتوسيع عمليات GTS في أمريكا الشمالية من خلال الاستفادة من قوة المبيعات القوية لـ AIT في الولايات المتحدة وتزويد العملاء البحريين بحل لوجستي لقطع الغيار على مستوى عالمي في كل ميناء."
أشار Keith Tholan، الرئيس والمدير التنفيذي للعمليات في شركة AIT، إلى أن القيم الأساسية لشركة GTS والمتمثلة في كون العميل أولاً، والتميز التشغيلي، والشراكة والتعاون، تعكس عن كثب القيم الأساسية لشركة AIT.
قال Tholan: "يسعدنا أن نرحب بزملائنا في فريق GTS في شركة AIT". "إن خبرتهم اللوجستية البحرية العميقة وثلاثة عقود من الأداء المثبت في الوقت المحدد في قطاع صعب للغاية ستكمل الحلول المتنوعة التي نقدمها عبر إستراتيجيتنا للقطاع الرأسي. ونتوقع أيضًا أن تفيد مشترياتنا العالمية للشحن الجوي الأفضل في فئتها على الفور عملياتها المطلوبة على وجه السرعة".
ووفقًا للسيد John Burgstra، الرئيس التنفيذي المشارك لشركة GTS، فإن الاستحواذ يمثل فرصة لشركة GTS لتوسيع عملياتها في جميع أنحاء العالم.
وقال: "نهدف إلى تزويد عملائنا بتجربة لا مثيل لها عندما يتعلق الأمر بالرؤية العالمية والشفافية والأداء في الوقت المحدد، مما يحررهم تمامًا من العبء اللوجستي المطلوب لقطع غيار سفنهم". "نحن متحمسون لأن نصبح جزءًا من مجموعة أكبر وفرص التطوير العالمية التي سيوفرها هذا الاستحواذ لزملائنا في الفريق".
وأضاف السيد Vegard Prytz، الرئيس التنفيذي المشارك لشركة GTS: "بسبب الطبيعة المجزأة والدولية لمتطلبات عملائنا، فإنهم بحاجة إلى شريك موثوق به مع شبكة عالمية معتمدة وفعالة". "ستكتسب GTS فوائد هائلة من الاستفادة من البنية التحتية العالمية لشركة AIT، مما يخلق حلاً أكثر تكاملاً وسلاسة للعملاء في جميع أنحاء العالم".
لم يتم الكشف عن شروط اتفاقية AIT للاستحواذ على Global Transport Solutions Group.
حول AIT Worldwide Logistics
شركة AIT Worldwide Logistics هي وكيل شحن عالمي يساعد الشركات على النمو من خلال توسيع نطاق الوصول إلى الأسواق في جميع أنحاء العالم حيث يمكنهم بيع و/أو شراء المواد الخام والمكونات والسلع تامة الصنع. لأكثر من 40 عامًا، اعتمدت شركة حلول سلسلة التوريد الرائدة في شيكاغو على نهج استشاري لبناء شبكة عالمية وشراكات موثوق بها في كل صناعة تقريبًا، بما في ذلك الطيران والسيارات وتجارة التجزئة للمستهلكين والغذاء والحكومة والرعاية الصحية والتكنولوجيا الفائقة والعلوم الصناعية وعلوم الحياة. بدعم من تقنية قابلة للتطوير وسهلة الاستخدام، يقوم نموذج الأعمال المرن لـ AIT بتخصيص عمليات التسليم من الباب إلى الباب عبر البحر والجو والأرض والسكك الحديدية، في الوقت المحدد وفي حدود الميزانية. مع وجود زملاء خبراء في الفريق يعملون في أكثر من 130 موقعًا في جميع أنحاء العالم في آسيا وأوروبا وأمريكا الشمالية، تشمل خيارات الخدمة الكاملة لـ AIT أيضًا التخليص الجمركي وإدارة المستودعات وخدمات النقل المتميزة. تعرف على المزيد على .
رسالتنا
في AIT، نبحث بقوة عن فرص لكسب ثقة عملائنا من خلال تقديم حلول لوجستية استثنائية في جميع أنحاء العالم مع تقدير زملائنا وشركائنا ومجتمعاتنا بحماس.
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