AIT Worldwide Logistics تستحوذ على Global Transport Solutions Group

MENAFN - AETOSWire) ‏(BUSINESSWIRE )--استحوذت شركة AIT Worldwide Logistics، إحدى الشركات الرائدة في العالم في مجال حلول سلسلة التوريد العالمية، على Global Transport Solutions Group ‏(GTS)، وهي شركة شحن دولية بارزة متخصصة في لوجستيات قطع الغيار البحرية المطلوبة على وجه السرعة.

GTS يقع مقرها الرئيسي في هولندا، وتخدم مع أكثر من 600 من شركائها في 16 موقعًا في آسيا وأوروبا والشرق الأوسط وأمريكا الشمالية، أكثر من 2,000 ميناء حول العالم. تتضمن شبكة GTS أيضًا تسعة محاور دمج تبلغ مساحتها الإجمالية أكثر من 45,000 متر مربع من مساحة المستودعات.

وقال Vaughn Moore، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة AIT: "أود أن أرحب بزملائنا الجدد في فريق GTS في شبكة AIT العالمية. هذا هو أكبر استحواذ في تاريخ شركتنا، وتعد أعمال قطع الغيار البحرية لشركة GTS مكملاً ممتازًا لحلول سلسلة التوريد المطلوبة على وجه السرعة الخاصة بشركة AIT".

تنقسم أعمال الشركة إلى علامتين تجاريتين فرعيتين: شركة Marinetrans (تأسست في عام 1991)، وهي متفوقة في لوجستيات قطع الغيار "من الباب إلى السطح" لمالكي السفن ومديريها، وشركة Best Global Logistics (تأسست في عام 2007)، توفر حلولاً مطلوبة على وجه السرعة وتعمل على تزويد خدمات الشحن العام للصناعات الأخرى، بما في ذلك شركات شحن علوم الحياة.

ووفقًا للسيد Greg Weigel، كبير مسؤولي الأعمال في AIT، فإن عملية الاستحواذ توفر للشركة وجودًا جغرافيًا جديدًا في اليونان واليابان ومنطقة الشمال الأوروبي مع إضافة سعة كبيرة وخبرة موضوعية لشبكات AIT الحالية في الصين وهولندا وسنغافورة. توفر الصفقة أيضًا أساسًا قويًا لتوسيع حلول قطع الغيار البحرية ذات المستوى العالمي من GTS عبر شبكة الشحن العالمية الموسعة لشركة AIT.

"إن الاستحواذ على GTS يخلق مجموعة لا تصدق من الحلول التي تخدم الصناعة البحرية من خلال تسليم قطع الغيار المطلوبة على وجه السرعة في جميع المناطق الجغرافية. هذا تكملة مثالية للإستراتيجيات الرأسية لشركة AIT التي تركز على الخدمات المطلوبة على وجه السرعة مثل مجموعة الحلول الحرجة لدينا، وفريق الحكومة وAOG، وقسم علوم الحياة". "نحن نخطط للاستثمار السريع وتوسيع عمليات GTS في أمريكا الشمالية من خلال الاستفادة من قوة المبيعات القوية لـ AIT في الولايات المتحدة وتزويد العملاء البحريين بحل لوجستي لقطع الغيار على مستوى عالمي في كل ميناء."

أشار Keith Tholan، الرئيس والمدير التنفيذي للعمليات في شركة AIT، إلى أن القيم الأساسية لشركة GTS والمتمثلة في كون العميل أولاً، والتميز التشغيلي، والشراكة والتعاون، تعكس عن كثب القيم الأساسية لشركة AIT.

قال Tholan: "يسعدنا أن نرحب بزملائنا في فريق GTS في شركة AIT". "إن خبرتهم اللوجستية البحرية العميقة وثلاثة عقود من الأداء المثبت في الوقت المحدد في قطاع صعب للغاية ستكمل الحلول المتنوعة التي نقدمها عبر إستراتيجيتنا للقطاع الرأسي. ونتوقع أيضًا أن تفيد مشترياتنا العالمية للشحن الجوي الأفضل في فئتها على الفور عملياتها المطلوبة على وجه السرعة".

ووفقًا للسيد John Burgstra، الرئيس التنفيذي المشارك لشركة GTS، فإن الاستحواذ يمثل فرصة لشركة GTS لتوسيع عملياتها في جميع أنحاء العالم.

وقال: "نهدف إلى تزويد عملائنا بتجربة لا مثيل لها عندما يتعلق الأمر بالرؤية العالمية والشفافية والأداء في الوقت المحدد، مما يحررهم تمامًا من العبء اللوجستي المطلوب لقطع غيار سفنهم". "نحن متحمسون لأن نصبح جزءًا من مجموعة أكبر وفرص التطوير العالمية التي سيوفرها هذا الاستحواذ لزملائنا في الفريق".

وأضاف السيد Vegard Prytz، الرئيس التنفيذي المشارك لشركة GTS: "بسبب الطبيعة المجزأة والدولية لمتطلبات عملائنا، فإنهم بحاجة إلى شريك موثوق به مع شبكة عالمية معتمدة وفعالة". "ستكتسب GTS فوائد هائلة من الاستفادة من البنية التحتية العالمية لشركة AIT، مما يخلق حلاً أكثر تكاملاً وسلاسة للعملاء في جميع أنحاء العالم".

لم يتم الكشف عن شروط اتفاقية AIT للاستحواذ على Global Transport Solutions Group.

حول AIT Worldwide Logistics

شركة AIT Worldwide Logistics هي وكيل شحن عالمي يساعد الشركات على النمو من خلال توسيع نطاق الوصول إلى الأسواق في جميع أنحاء العالم حيث يمكنهم بيع و/أو شراء المواد الخام والمكونات والسلع تامة الصنع. لأكثر من 40 عامًا، اعتمدت شركة حلول سلسلة التوريد الرائدة في شيكاغو على نهج استشاري لبناء شبكة عالمية وشراكات موثوق بها في كل صناعة تقريبًا، بما في ذلك الطيران والسيارات وتجارة التجزئة للمستهلكين والغذاء والحكومة والرعاية الصحية والتكنولوجيا الفائقة والعلوم الصناعية وعلوم الحياة. بدعم من تقنية قابلة للتطوير وسهلة الاستخدام، يقوم نموذج الأعمال المرن لـ AIT بتخصيص عمليات التسليم من الباب إلى الباب عبر البحر والجو والأرض والسكك الحديدية، في الوقت المحدد وفي حدود الميزانية. مع وجود زملاء خبراء في الفريق يعملون في أكثر من 130 موقعًا في جميع أنحاء العالم في آسيا وأوروبا وأمريكا الشمالية، تشمل خيارات الخدمة الكاملة لـ AIT أيضًا التخليص الجمركي وإدارة المستودعات وخدمات النقل المتميزة. تعرف على المزيد على .

رسالتنا

في AIT، نبحث بقوة عن فرص لكسب ثقة عملائنا من خلال تقديم حلول لوجستية استثنائية في جميع أنحاء العالم مع تقدير زملائنا وشركائنا ومجتمعاتنا بحماس.

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