تكمل شركة GICL توصيل 10,000 كيلومتر من كبلات الألياف الضوئية

MENAFN - AETOSWire) (BUSINESS WIRE )-- أعلنت شركة IHS Nigeria اليوم،وهي جزء من شركة IHS Holding Limited (المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز (NYSE: IHS) (“IHS Towers‎”)، وهي واحدة من أكبر المالكين والمشغلين والمطورين المستقلين للبنية التحتية للاتصالات المشتركة في العالم حسب عدد الأبراج، عن اكتمال توصيل أكثر من 10,000 كيلومتر من كبلات الألياف الضوئية عبر ولايات نيجيريا الـ 36 ومنطقة العاصمة الفيدرالية من خلال شركتها التابعة، Global Independent Connect Limited (GICL). يعد هذا معلمًا مهمًا يعمل على دعم الخطة الوطنية للنطاق العريض للحكومة الفيدرالية والتي تستهدف انتشار النطاق العريض بنسبة 70٪ في نيجيريا بحلول عام 2025.

وعلى نطاق أوسع، تواصل شركة IHS Nigeria نشر الألياف إلى الأبراج (FTTT) لتوفير قدرة نقل متزايدة للمساعدة في تحسين أداء شبكات الوصول إلى الألياف وإدخال تقنيات الجيل التالي، مثل خدمات 5G. تساعد شركة IHS Nigeria، من خلال ربط الأبراج، في توفير البنية التحتية للألياف إلى المناطق الحضرية الأساسية ودعم تقديم الخدمات الرقمية للمنازل والشركات والمؤسسات العامة بالشراكة مع عملائها.

وإضافةً إلى شبكة الألياف الضوئية التابعة لشركة GICL، نفذت شركة IHS Nigeria أيضًا تغطية شبكة الهاتف المحمول في أكثر من 580 مجتمعًا ريفيًا لم يكن متصلًا في السابق في نيجيريا من خلال برنامج الهاتف الريفي الخاص بها. تعمل شركة IHS Nigeria على تحقيق أهداف إطلاق الشبكة ودعم أجندة الشمول الرقمي للحكومة الفيدرالية، وذلك من خلال المساعدة في تقديم خدمات الصوت والبيانات لهذه المجتمعات.

علق Kazeem Oladepo ، نائب رئيس GICL ، قائلًا: "لا تزال شبكات الألياف الضوئية الحضرية المحدودة وشبكات المسافات الطويلة تشكل عائقًا أمام تحسين خدمات الاتصالات الحالية وإدخال التقنيات الناشئة والخدمات الرقمية في نيجيريا. يركز نهجنا في نشر كبلات الألياف الضوئية على تنفيذ الشبكات على أساس الوصول الحر والبنية التحتية المشتركة، وتوفير أزواج ألياف قوية وقابلة للتطوير وقنوات بديلة لضمان استفادة العديد من المشغلين من البنية التحتية. حققنا قدرًا كبيرًا من توصيل شبكة كبلات الألياف الضوئية في أقل من ثلاث سنوات، من خلال التعاون مع العديد من أصحاب المصلحة، بما في ذلك عملاؤنا والوكالات الحكومية والفيدرالية. نلتزم بدعم أهداف الاقتصاد الرقمي للحكومة الفيدرالية، ويوضح هذا الإنجاز إمكانية تسريع نشر البنية التحتية الحيوية عندما يقوم أصحاب المصلحة الرئيسيون بمواءمة أهدافهم.

نبذة عن IHS Towers : تعتبر IHS Towers واحدة من أكبر المالكين والمشغلين والمطورين المستقلين للبنية التحتية للاتصالات المشتركة في العالم حسب عدد الأبراج وهي واحدة من أكبر الأبراج المستقلة المتعددة الجنسيات التي تركز فقط في الأسواق الناشئة. تمتلك الشركة ما يقرب من 40,000 برج موزعة في أسواقها الـ 11، بما في ذلك البرازيل والكاميرون وكولومبيا وساحل العاج ومصر والكويت ونيجيريا وبيرو ورواندا وجنوب إفريقيا وزامبيا. لمزيد من المعلومات، يُرجى مراسلتنا عبر البريد الإلكتروني: ... أو تفضل بزيارة:

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