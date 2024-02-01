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نساء المدينة الأكثر مطالبة بالسكن

2/1/2024 2:23:07 PM
(MENAFN- Al Watan) سجلت المدينة المنورة الأعلى في عدد قضايا سكن الزوجة والأولاد بمحاكم التنفيذ، حيث بلغ عدد الطلبات الجديدة الواردة 135 طلبا، والمنجزة 3 طلبات، والقرارات 14قرارا، والمحاضر 11 محضرا.
في الوقت الذي سجل إجمالي عدد الطلبات لقضايا سكن الزوجة والأولاد في محاكم التنفيذ بالمناطق 262 طلبا، وعدد الطلبات المنجزة 50 طلبا، والقرارات 195 قرارا، والمحاضر 147 محضرا.

حق الزوجة في السكن
أكد الاستشاري القانوني عبد الله عمر أن في قضايا السكن للزوجة والأولاد بعد الطلاق يحق للزوجة الحصول على نفقة العدة إلى أن تنتهي عدتها، ويحق لها حضانة الأبناء في حالة حصولها على الحضانة وعلى الأب دفع النفقة وتوفيرها، وفيما يخص المسكن لا يجب على الزوج توفير السكن بعد الطلاق لأن حقوق الزوجة بعد الطلاق تشمل على نفقة العدة، لكن في حال كان لديهم أولاد وانتقلت الحضانة للأم، فعندها يجب عليه توفير سكن مناسب للأطفال، وللأم السكن في نفس المسكن مع أبنائها حتى تنتهي فترة الحضانة، ويسقط حق السكن في حالة وجود مسكن خاص بها أو في حالة دفع الأب بدل سكن للأبناء الذين في حضانة الأم، وفي حالة بلوغ الأبناء يسقط حقها في السكن، كذلك في حالة سقوط الحضانة عن الأم حسب أسباب سقوط الحضانة التي نص عليها نظام الأحوال الشخصية هنا يسقط السكن عنها.

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