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أمانة الشرقية تعلن عن وظائف هندسية عبر منصة جدارات

2/1/2024 2:23:06 PM
(MENAFN- Al Watan) أعلنت أمانة المنطقة الشرقية، عن فتح باب التقديم لشغل عددٍ من الوظائف (للرجال والنساء) على المرتبة السابعة، للحاصلين على الدرجات العلمية والتخصصات المناسبة لشغل الوظائف المعلنة، والمشمولة بسلم الموظفين العام (بنظام التعاقد)، ضمن 6 تخصصات هندسية، تشمل (مهندس تصميم مواقع، مهندس تخطيط مدن، مهندس كيميائي، مهندس ديكور مساعد، مهندس كهرباء، مهندس معماري). وحددت الأمانة موعد التقديم على الوظائف الشاغرة؛ الذي يبدأ يوم الاثنين 24/07/1445، و يستمر حتى يوم الأربعاء 04/08/1445، عبر منظومة التوظيف الموحدة "جدارات" على الرابط .
ودعت الأمانة الراغبين والراغبات ممن تنطبق عليهم الشروط، بالتقديم الإلكتروني والدخول على منصة "جدارات".

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