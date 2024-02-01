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الدفاع المدني يشدد على أهمية المحافظة على سلامة الأطفال في المنازل

2/1/2024 2:23:06 PM
(MENAFN- Al Watan) شددت المديرية العامة للدفاع المدني، على أهمية المحافظة على سلامة الأطفال في المنازل، وعدم ترك مصادر الحريق في متناولهم، وتأمين الموقد، والتقيد باشتراطات وتعليمات السلامة المعلنة عبر وسائل الإعلام المختلفة ومواقع التواصل الاجتماعي.
وأكدت ضرورة تغطية مقابس الكهرباء وسلامة الأسلاك الكهربائية، وإبعاد أسطوانة الغاز والأجهزة الكهربائية ومواد التنظيف والمواد الكيميائية عن متناول الأطفال، وعدم تركهم وحدهم في المسابح، ووقايتهم من جميع الأسباب المؤدية إلى الاحتجاز دون رقابة.

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