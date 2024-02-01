الدفاع المدني يشدد على أهمية المحافظة على سلامة الأطفال في المنازل

(MENAFN
- Al Watan) شددت المديرية العامة للدفاع المدني، على أهمية المحافظة على سلامة الأطفال في المنازل، وعدم ترك مصادر الحريق في متناولهم، وتأمين الموقد، والتقيد باشتراطات وتعليمات السلامة المعلنة عبر وسائل الإعلام المختلفة ومواقع التواصل الاجتماعي.
وأكدت ضرورة تغطية مقابس الكهرباء وسلامة الأسلاك الكهربائية، وإبعاد أسطوانة الغاز والأجهزة الكهربائية ومواد التنظيف والمواد الكيميائية عن متناول الأطفال، وعدم تركهم وحدهم في المسابح، ووقايتهم من جميع الأسباب المؤدية إلى الاحتجاز دون رقابة.
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