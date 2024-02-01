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نائب أمير مكة يدشن حملة الدين يسر

2/1/2024 2:23:06 PM
(MENAFN- Al Watan) دشن نائب أمير منطقة مكة المكرمة الأمير سعود بن مشعل بن عبدالعزيز في مقر الإمارة بجدة حملة "الدين يسر" التوعوية التي تنظّمها الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بحضور مدير عام فرع الرئاسة بالمنطقة الشيخ فؤاد العمري.
واستمع الأمير سعود بن مشعل إلى شرح عن الحملة التي تهدف إلى بيان سماحة الدين الإسلامي، وترسيخ منهج الوسطية والاعتدال واليسر، والتحذير من خطر الفرق المنحرفة والجماعات المتطرفة التي حادت عن يسر الدين وسماحته، وتستهدف جميع فئات المجتمع عبر برامج متنوعة من الكلمات، واللقاءات التوعوية والميدانية، والنشر الرقمي، وورش العمل وغيرها من الوسائل التوعوية بالشراكة مع الجهات الحكومية والقطاع الخاص.

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