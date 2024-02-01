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سعودية تعزز عادات القراءة بتأسيس مكتبة

2/1/2024 2:23:06 PM
(MENAFN- Al Watan) في خطوة هدفت إلى تعزيز المشاركة المجتمعية، وتعزيز العادات القرائية، وتوفير بيئة جاذبة للقراءة، أسست ((أديبة)) سعودية، مكتبة خاصة في حي الراشدية في شمال مدينة المبرز بالأحساء، لتوفير القراءة والكتاب، وبناء مجتمع مطلع، والتحفيز والتشجيع على القراءة، والتأليف، والمساهمة في رفع مستوى الوعي الثقافي، وإبراز الموروث الثقافي المحلي والهوية المحلية، ومساعدة الباحثين العالميين في التعرف على ثقافتنا وموروثنا المحلي.
رابطة ثقافية
أشارت مؤسِسة المكتبة زهراء محمد الهاشم، إلى أن رؤية ورسالة المكتبة، تتمثل في بناء رابطة ثقافية سعودية، تجمع القراء والكتب والنخب، وحلقة وصل بين النخب وشرائح المجتمع المختلفة، والمساعدة في خلق جيل مثقف وواعد، مؤكدة السعي إلى أن تكون المكتبة رائدة ومميزة في المنطقة، وتجمع كل ما يحتاج إليه المثقف وطالب الثقافة، ونافذة تساعد الباحثين في الوصول إلى مراكز البحث العلمي ((الرقمي)) العالمي، علاوة على المساهمة في تحقيق الوعي العام في الحي بشكل خاص والمنطقة بشكل عام.
كتب نادرة
قالت: إن المكتبة، تسعى جاهدة إلى توفير الكتب النادرة وغير النادرة للقراءة، والتنوع في عناوين الكتب، وتخصيص مجموعة رفوف لتوفير كتب متنوعة لمؤلفين من أبناء الأحساء، ودواوين شعرية لكبار الأدباء والشعراء في الأحساء، وكتب متخصصة في التاريخ لمؤرخين من الأحساء، وتوفير الاستعارة، والاقتناء، وتوفر المكتبة قاعة ((ذكية)) تتسع لاستيعاب 50 مثقفًا، كما توفر المكتبة طرفيات حاسوبية للوصول إلى المكتبات الرقمية، وركن للطباعة والنسخ وإعداد البحوث العلمية والأدبية المتخصصة، وتخصيص سينما ومرسم للأطفال، وتخصيص ركن لهواة الفنون التشكيلية المختلفة، والتصوير، والنقش، مستعرضة أبرز الشرائح المستهدفين في المكتبة من الذكور والإناث، وهم: الطلاب والمعلمون، والقراء، والكتاب، والشعراء والأدباء، والمحققون والمؤرخون، وأصحاب البحوث العلمية والنخب العلمية والثقافية والأكاديميون.

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