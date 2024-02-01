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HONOR تعلن عن إطلاق هاتف HONOR Magic V2 في السعودية

2/1/2024 2:23:05 PM
(MENAFN- Al Watan) أعلنت العلامة التجارية العالمية HONOR الرائدة في مجال تكنولوجيا الهواتف عن إطلاق HONOR Magic V2 في المملكة العربية السعودية، ليكون الأنحف والأخف وزنًا في فئته من الهواتف القابلة للطي. ويأتي هذا الإعلان في صورة تحدٍ جديد من HONOR لمنافسيها، وسيعيد بكل تأكيد ترتيب معايير الصناعة بفضل التحسينات الكبيرة المستحدثة على مستوى الشكل والبطارية والشاشة وتجربة المستخدم.
"ينتابنا شعور بالحماس إزاء الإعلان عن هاتف HONOR Magic V2 للمستخدمين في المملكة العربية السعودية، ونرى أنه سيحقق نجاحًا كبيرًا وسيتجاوز توقعات المستخدمين في المنطقة بصفة عامة، وفي أوساط المستخدمين الحاليين للأجهزة القابلة للطي بصفة خاصة"، هذا ما صرح تحدث السيد جيري، مدير شركة HONOR في المملكة العربية السعودية، وأضاف قائلاً، "من خلال التصميم المطوي الذي يشبه شكل ومظهر الهواتف الذكية التقليدية من الخارج، يُعد هاتف HONOR Magic V2 دلالة على التزامنا بجعل الأجهزة القابلة للطي أكثر عملية وسهولة من حيث الاستخدام. وهو بحق تحفة فنية فريدة تجمع بكل سلاسة أفضل ما في عالم الأجهزة الذكية في جهاز واحد يمكنك وضعه في جيبك".
تصميم خفيف وسمك نحيف للغاية أقل من 1 سم
بغرض تحقيق أفضل قابلية للنقل، حرصت HONOR على تحسين هيكل الجهاز وتقنيات التصنيع وكذلك المواد المستخدمة، فبوزن 231 جرامًا فقط وسُمك 9.9 مم عند طيه، يدفع هاتف HONOR Magic V2 حدود الابتكار في الأجهزة القابلة للطي إلى مرحلة جديدة.
يتميز هاتف HONOR Magic V2 بمفصلة من معدن التيتانيوم فائق الخفة والصلابة تجمع بين خفة الوزن ومتانة الصنع، فهيكلها مصنوع من فولاذ جديد من ابتكار HONOR ومعتمد بشهادة SGS مشكَّل بأيدٍ خبيرة ومحترفة، وهو يضيف مزيدًا من المتانة والصلابة لآلية عمل المفصلة. وبفضل هذه الابتكارات المتقدمة، حصل HONOR Magic V2 على شهادة المتانة من SGS (Société Générale de Surveillance) من حيث قدرة المفصلة على تحمل ما يصل إلى 400000 طية، وهو ما يمنحها عمرًا افتراضيًا لا يقل عن عشر سنوات عند طي الجهاز بمعدل 100 مرة في اليوم!
بطارية جديدة من السيليكون والكربون لأداء جبار
يعمل هاتف HONOR Magic V2 ببطارية مزدوجة مصنوعة من السيليكون والكربون هي الأنحف في فئتها بمتوسط سمك يبلغ 2.72 ملم فقط، وتشتمل على تقنية ثورية مسجلة باسم HONOR تعمل على جمع الطاقة عند جهد منخفض من أجل تحقيق صرف أكبر للطاقة عند نفس الجهد مقارنةً ببطاريات الغرافيت. أضف لذلك أن هاتف HONOR Magic V2 يضمن للمستخدمين البقاء على اتصال دون الاضطرار لإعادة الشحن بشكلٍ مستمر، ويرجع ذلك إلى السعة الضخمة للبطارية التي تبلغ 5000 مللي أمبير في الساعة وتقنية الدعم السريع SuperCharge من HONOR بقدرة 66 واط.
تقنية عرض تركز على الإنسان من HONOR
يسحر HONOR Magic V2 مستخدميه بشاشة OLED LTPO قابلة للطي تدعم أكثر من 1.07 مليار لون، وتوفر تجربة مستخدم غامرة مع دقة ألوان استثنائية. وبفضل تقنية التعتيم (PWM Dimming) بتردد 3840 هرتز التي تنفرد بها HONOR، يمكن خوض تجربة مشاهدة مريحة للعين حتى مع جلسات الاستخدام المطولة.
وبالحديث عن دمج التقنيات المبتكرة التي تركز على راحة المستخدم وسلامته، تتميز شاشة هاتف HONOR Magic V2 بتقنية التعتيم الديناميكي، التي تجعله يحاكي إيقاع الضوء الطبيعي، مما يؤدي إلى تحفيز حركة العضلات الهدبية ويقلل من تعب العينين، وكذلك يتكيف مستوى سطوع الشاشة تلقائيًا مع ظروف الإضاءة الخارجية ومدة الشاشة، بما يضمن الراحة المثالية للعينين.
يأتي الهاتف بميزة أخرى مهمة في هذا الباب وهي ميزة العرض الليلي (Circadian Night) والتي تعمل على تحييد الألوان النهارية والانتقال تدريجياً إلى ألوان أكثر دفئاً بطريقة تعاقبية تواطئ حركة الليل والنهار. وبناءً على الاختبارات المعملية، تساعد هذه الميزة على زيادة مستويات الميلاتونين، مما يساعد المستخدمين على الحصول على نوم أطول وبجودة أفضل.
كاميرات بقدرات متطورة تجعلك مصورًا محترفًا
يأتي هاتف HONOR Magic V2 مزودًا بإجمالي 5 كاميرات مميزة مقسمة بين كاميرا خلفية ثلاثية وكاميرا أمامية مزدوجة، بمعدل كاميرا واحدة على كل شاشة.
وتتكون منظومة الكاميرات الخلفية من كاميرا عريضة (أساسية) بدقة 50 ميغابكسل (بفتحة عدسة 1.9) وكاميرا فائقة الاتساع بدقة 50 ميغابكسل (بفتحة عدسة 2.0) وكاميرا تليفوتو بدقة 20 ميغابكسل، أما منظومة الكاميرا الأمامية المزدوجة فتتألف من كاميرتين بدقة 16 ميغابكسل (بفتحة عدسة 2.2) تدعم أوضاع تصوير متنوعة حتى تُمكّن المبدعين من اكتشاف أنماط جديدة لإنشاء المحتوى.
استمتع بتجربة نظام تشغيل سلس وآمن قائم على Android
يعمل هاتف HONOR Magic V2 بنظام Magic OS 7.2 من HONOR القائم على Android 13 والذي يوفر تجربة استخدام سلسة تلبي مختلف سيناريوهات الاستخدام، كالتواصل الاجتماعي والترفيه والبحث عن المعلومات والعمل والسفر. ولحماية خصوصية المستخدم وأمانه، يتضمن الهاتف ميزة Parallel Space (المساحة الموازية) الجديدة كليًا والتي تسمح للمستخدم بعزل تطبيقات العمل عن التطبيقات الشخصية بإيماءة واحدة.
السعر، اللون والتوفر
يأتي هاتف HONOR Magic V2 في مجموعة من الألوان الأنيقة: الأسود والأرجواني، مع نسخة خاصة باللون الأسود ذات ظهر من الجلد النباتي.
يتوفر HONOR Magic V2 الآن للطلب المسبق في المملكة العربية السعودية من خلال موقع HONOR أونلاين، مكتبة جرير، eXtra، STC، متجر تجربة HONOR. عند الطلب المُسبق، سيحصل المستهلكين على هدايا مجانية بقيمة 4247 ريال تتضمن سماعات الرأس Bose Quiet Comfort Ultra، لوحة مفاتيح HONOR Choice Fold، وHONOR VIP Care + التي تشمل حماية الشاشة لمدة 6 أشهر، وتغيير حماية الشاشة مجانًا (مرتين)، والاستبدال بسبب التلف لمدة 30 يومًا.
نبذة عن HONOR
هي علامة تجارية رائدة في مجال الأجهزة الذكية عالمياً. تتبنى HONOR استراتيجية طموحة في أن تكون أحد أهم العلامات التجارية في مجال التكنولوجيا وتهدف إلى خلق منظومة جديدة للحياة الذكية من خلال مجموعة متنوعة ومتكاملة من المنتجات والخدمات. تتمثل رسالة الشركة في توفير أحدث التقنيات المبتكرة والقائمة على الجهود المكثفة في مجال البحث والتطوير بهدف تمكين كل شخص حول العالم من إنجاز الكثير، عبر تقديم مجموعة واسعة وعالية الجودة من الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية وأجهزة الكمبيوتر المحمولة والأجهزة القابلة للارتداء عالية الجودة والتي تناسب جميع الميزانيات. تتيح منتجات HONOR العديدة والمبتكرة والجديرة بالثقة من تلبية احتياجات جميع المستخدمين وتحقيق نسختهم الأفضل.

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