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مكتبة الملك عبدالعزيز تستقبل وفدا ثقافيا صينيا وتحتفي بعام الإبل

2/1/2024 2:23:05 PM
(MENAFN- Al Watan) استقبلت مكتبة الملك عبدالعزيز العامة بالرياض أمس الأربعاء 31 يناير الجاري وفدا ثقافيا صينيا قام بالاطلاع على برامج المكتبة وأنشطتها ومعارضها الفنية والثقافية.
وفي مناسبة احتفاء المكتبة بعام الإبل الذي أعلنته وزارة الثقافة للعام 2024 م أقامت المكتبة حفل غداء في مخيم خارج مدينة الرياض تضمن مجموعة من الفعاليات التي ركزت على عدة عناصر ومناشط ثقافية، أبرزها التعرف على مجموعة من المعلومات عن الإبل، وتربيتها ونشأتها في صحراء المملكة وفي الجزيرة العربية، وأهم أنواعها وألوانها ومميزاتها، ولماذا أطلق عليها العرب:" سفينة الصحراء" حيث كانت تنقل العرب من مكان لآخر، فيما تنقل البضائع والسلع في طرق التجارة القديمة، كما عرضت معلومات عن وصف الشعراء القدامى للإبل في قصائدهم وإبراز ملامحها وأنواعها.
وتم عرض معلومات حول عناية المملكة بالإبل وإقامة المسابقات والمهرجانات الخاصة بالإبل ، بالإضافة لعرض المكتبة مجموعة من إصداراتها الخاصة بالإبل ومنها: الجمل في الفن القديم والتاريخ والثقافة بالمملكة العربية السعودية ، والجمل عبر العصور.
وقد دعت المكتبة في إطار هذا الاحتفاء عددا من الطلاب والدارسين من جامعتي الملك سعود والأميرة نورة بنت عبدالرحمن ، من أجل تجسير الحوارات المعرفية والعلمية ما بين الثقافتين السعودية والصينية، وليتعرف الطلاب والدارسون على أبرز ملامح الثقافتين القديمة والمعاصرة.
كما تم التطرق لعدد من الفعاليات منها :الصيد بالصقور والتعرف على أنواعها ومميزاتها، والخيل وجمال الخيل العربي من خلال تجربة الركوب وأخذ جولة بها، والعزف على الربابة، والاهتمام بهذا المورث الشعبي، بالإضافة إلى العديد من الفعاليات الثقافية المميزة.
يذكر أن العلاقات الثقافية السعودية – الصينية تشهد تفاعلا كبيرا في السنوات الأخيرة على مستوى التبادل الثقافي، وإقامة الفعاليات الثقافية المتنوعة، ومنذ إنشاء فرع مكتبة الملك عبدالعزيز العامة بجامعة بكين بجمهورية الصين الشعبية قامت المكتبة بعقد فعاليات كثيرة حول الأدب السعودي والأدب العربي ، والتعريف به في الصين، كما تقوم حاليا بترجمة بعض النماذج من الأدب السعودي والعربي إلى اللغة الصينية، فيما تقوم بترجمة عدد من الإصدارات والكتب الأدبية والصينية إلى اللغة

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