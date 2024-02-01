365 مليار جنيه حصيلة البنك الأهلى من الشهادات مرتفعة العائد

(MENAFN
- Al-Borsa News) 565 مليار جنيه حصيلة الشهادات الجديدة لدى بنكى“الأهلى” و”مصر”
بلغت حصيلة البنك الأهلى من بيع الشهادات ذات العائد 23.5% شهرياً، و27% سنوياً نحو 365 مليار جنيه بنهاية الأسبوع الرابع من طرحها، بحسب تصريحات حنان سمير، مسئول الاتصال المؤسسى فى البنك لـ”البورصة”.
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وسجلت حصيلة الشهادات لدى البنك الأهلى نحو 60 مليار جنيه خلال الأسبوع الرابع من طرحها، ونحو 60 مليار جنيه خلال الأسبوع الثالث، بينما سجلت 110 مليارات جنيه خلال الأسبوع الثانى، و135 مليار جنيه فى الأسبوع الأول.
وبلغت حصيلة بنك مصر من بيع الشهادات ذات العائد 23.5% شهرياً، و27% سنوياً، 200 مليار جنيه بنهاية الأسبوع الرابع من طرحها، بحسب تصريحات محمد الأتربى، رئيس البنك لـ”البورصة”.
وارتفع إجمالى حصيلة الشهادات الجديدة مرتفعة العائد فى بنكى الأهلى المصرى ومصر إلى 565 مليار جنيه.
وطرح البنك الأهلى وبنك مصر شهادات أجل عام بفائدة تصل إلى 27% عند صرف العائد بدورية سنوية، وتصل إلى 23.5% عند صرفه شهريًا.
جاء ذلك بالتزامن مع استحقاق شهادات الـ25% بداية من 4 يناير الماضى، والتى اقتربت حصيلتها من 500 مليار جنيه.
وبدأ شراء الشهادات الجديدة اعتبارًا من يوم الجمعة 5 يناير من مختلف القنوات الإلكترونية لبنكى الأهلى ومصر، وبدأ شراؤها من فروع البنكين يوم الاثنين 8 يناير 2024.
وتبدأ الشهادة من ألف جنيه ومضاعفاتها وتصدر للأفراد الطبيعيين والقصر من المصريين.
ويتيح البنك الاقتراض بضمان الشهادة بالإضافة إلى إمكانية إصدار بطاقات ائتمانية بضمانها، ويمكن استرداد الشهادة بعد مضى 6 شهور اعتباراً من يوم العمل التالى لتاريخ شراء الشهادة، وذلك وفقًا لقواعد الاسترداد والشروط والأحكام المنظمة.
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