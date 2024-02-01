365 مليار جنيه حصيلة البنك الأهلى من الشهادات مرتفعة العائد

بلغت حصيلة البنك الأهلى من بيع الشهادات ذات العائد 23.5% شهرياً، و27% سنوياً نحو 365 مليار جنيه بنهاية الأسبوع الرابع من طرحها، بحسب تصريحات حنان سمير، مسئول الاتصال المؤسسى فى البنك لـ”البورصة”.

موضوعات200 مليار جنيه حصيلة بنك مصر من الشهادات ذات العائد 23.5% و27% هل رفعت الحكومة المصرية أسعار المنتجات البترولية؟ البورصة تنتهي من المراجعة الدورية نصف السنوية لمؤشرات السوق

وسجلت حصيلة الشهادات لدى البنك الأهلى نحو 60 مليار جنيه خلال الأسبوع الرابع من طرحها، ونحو 60 مليار جنيه خلال الأسبوع الثالث، بينما سجلت 110 مليارات جنيه خلال الأسبوع الثانى، و135 مليار جنيه فى الأسبوع الأول.

وبلغت حصيلة بنك مصر من بيع الشهادات ذات العائد 23.5% شهرياً، و27% سنوياً، 200 مليار جنيه بنهاية الأسبوع الرابع من طرحها، بحسب تصريحات محمد الأتربى، رئيس البنك لـ”البورصة”.

وارتفع إجمالى حصيلة الشهادات الجديدة مرتفعة العائد فى بنكى الأهلى المصرى ومصر إلى 565 مليار جنيه.

وطرح البنك الأهلى وبنك مصر شهادات أجل عام بفائدة تصل إلى 27% عند صرف العائد بدورية سنوية، وتصل إلى 23.5% عند صرفه شهريًا.

جاء ذلك بالتزامن مع استحقاق شهادات الـ25% بداية من 4 يناير الماضى، والتى اقتربت حصيلتها من 500 مليار جنيه.

وبدأ شراء الشهادات الجديدة اعتبارًا من يوم الجمعة 5 يناير من مختلف القنوات الإلكترونية لبنكى الأهلى ومصر، وبدأ شراؤها من فروع البنكين يوم الاثنين 8 يناير 2024.

وتبدأ الشهادة من ألف جنيه ومضاعفاتها وتصدر للأفراد الطبيعيين والقصر من المصريين.

ويتيح البنك الاقتراض بضمان الشهادة بالإضافة إلى إمكانية إصدار بطاقات ائتمانية بضمانها، ويمكن استرداد الشهادة بعد مضى 6 شهور اعتباراً من يوم العمل التالى لتاريخ شراء الشهادة، وذلك وفقًا لقواعد الاسترداد والشروط والأحكام المنظمة.