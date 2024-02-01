بورصة البحرين: تنفيذ 705 صفقات بأكثر من 10.8 مليون دينار خلال أسبوع

MENAFN - Al-Borsa News) بلغت كمية الأسهم المتداولة في بورصة البحرين خلال هذا الأسبوع 18 مليون و934 ألف و845 سهما، بقيمة إجمالية قدرها 10 ملايين و840 ألفا و181 دينارا بحرينيا، نفذها الوسطاء لصالح الـمستثمرين من خلال 705 صفقات.

وذكرت وكالة الأنباء الأنباء البحرينية (بنا) اليوم الخميس، أن المستثمرين تداولوا خلال هذا الأسبوع أسهم 26 شركـة، ارتفعت أسعار أسهم 8 شركات، في حين انـخفضت أسعار أسهم 5 شركات، واحتفظت باقي الشركات بأسعار أقفالها السابق.

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وأشار تقرير لبورصة البحرين إلى أن قطاع المواد الأساسية استحوذ على المركز الأول في تعاملات هذا الأسبوع، حيث بلغت قيمة أسهمه المتداولة 6 ملايين و433 ألفا و173 دينارا بحرينيا، أو ما نسبته %59.35 من إجمالي قيمة الأسهم المتداولة وبكمية قدرها 4 ملايين و720 ألفا و676 سهما، تم تنفيذها من خلال 425 صفقة.

أما المرتبة الثانية فقد كانت من نصيب قطاع المال، حيث بلغت قيمة أسهمه المتداولة مليونين و400 ألفا و871 دينار ا بحرينيا بنسبة 22.15 % من إجمالي قيمة الأسهم المتداولة في البورصة وبكمية قدرها 10 ملايين و683 ألفا و988 سهما، تم تنفيذها من خلال 161 صفقة.

وأشار تقرير البورصة إلى أن المتوسط اليومي لقيمة الأسهم المتداولة بلغ مليونين و168 ألفا و36 دينارا بحرينيا، في حين كان المتوسط اليومي لكمية الأسهم المتداولة 3 ملايين و786 ألفا و969 سهما، أما متوسط عدد الصفقات خلال هذا الأسبوع فبلغ 141 صفقة.

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