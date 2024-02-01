بورصة البحرين: تنفيذ 705 صفقات بأكثر من 10.8 مليون دينار خلال أسبوع

(MENAFN
- Al-Borsa News)
بلغت كمية الأسهم المتداولة في بورصة البحرين خلال هذا الأسبوع 18 مليون و934 ألف و845 سهما، بقيمة إجمالية قدرها 10 ملايين و840 ألفا و181 دينارا بحرينيا، نفذها الوسطاء لصالح الـمستثمرين من خلال 705 صفقات.
وذكرت وكالة الأنباء الأنباء البحرينية (بنا) اليوم الخميس، أن المستثمرين تداولوا خلال هذا الأسبوع أسهم 26 شركـة، ارتفعت أسعار أسهم 8 شركات، في حين انـخفضت أسعار أسهم 5 شركات، واحتفظت باقي الشركات بأسعار أقفالها السابق.
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وأشار تقرير لبورصة البحرين إلى أن قطاع المواد الأساسية استحوذ على المركز الأول في تعاملات هذا الأسبوع، حيث بلغت قيمة أسهمه المتداولة 6 ملايين و433 ألفا و173 دينارا بحرينيا، أو ما نسبته %59.35 من إجمالي قيمة الأسهم المتداولة وبكمية قدرها 4 ملايين و720 ألفا و676 سهما، تم تنفيذها من خلال 425 صفقة.
أما المرتبة الثانية فقد كانت من نصيب قطاع المال، حيث بلغت قيمة أسهمه المتداولة مليونين و400 ألفا و871 دينار ا بحرينيا بنسبة 22.15 % من إجمالي قيمة الأسهم المتداولة في البورصة وبكمية قدرها 10 ملايين و683 ألفا و988 سهما، تم تنفيذها من خلال 161 صفقة.
وأشار تقرير البورصة إلى أن المتوسط اليومي لقيمة الأسهم المتداولة بلغ مليونين و168 ألفا و36 دينارا بحرينيا، في حين كان المتوسط اليومي لكمية الأسهم المتداولة 3 ملايين و786 ألفا و969 سهما، أما متوسط عدد الصفقات خلال هذا الأسبوع فبلغ 141 صفقة.
المصدر:
MENAFN01022024000202011048ID1107799215
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