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وزير الاقتصاد الروسي: الغرب يحاول إخراجنا من السوق العالمية

2/1/2024 2:22:57 PM
(MENAFN- Al-Borsa News) صرح وزير التنمية الاقتصادية الروسي مكسيم ريشيتنيكوف، اليوم الخميس بأن الدول الغربية تحاول إخراج روسيا من الأسواق العالمية وعرض منتجاتها بأسعار أعلى بكثير.

وأشار الوزير الروسي بحسب ما أوردت وكالة (تاس) إلى أن مواقف البلاد في أسواق الغذاء والطاقة والمعادن العالمية في وضعها الطبيعي.

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وقال“نرى أننا مورد موثوق به للعديد من اقتصادات الجنوب العالمي، وللاقتصادات النامية بشكل استباقي. وهم بحاجة إلى هذه الموارد بأسعار معقولة، لذلك وجدنا أنفسنا واثقين تمامًا هناك”.

وأكد أنه في الوقت نفسه، هناك حاجة إلى تعديلات على نظام النقل وأنظمة الدفع والتسويات المالية مرارا وتكرارا في ضوء محاولات الدول الغربية خلق المشاكل.

وقال ريشيتنيكوف“إنهم ببساطة يستغلون الوضع الحالي لإخراج روسيا من الأسواق وتقديم منتجاتهم، والمواد الخام على وجه الخصوص، بأسعار أعلى بكثير إلى دول أخرى”، مضيفا أن السلطات الروسية والشركات تعارض بشكل استباقي مثل هذه المحاولات.

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