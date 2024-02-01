وزير الاقتصاد الروسي: الغرب يحاول إخراجنا من السوق العالمية

(MENAFN
- Al-Borsa News)
صرح وزير التنمية الاقتصادية الروسي مكسيم ريشيتنيكوف، اليوم الخميس بأن الدول الغربية تحاول إخراج روسيا من الأسواق العالمية وعرض منتجاتها بأسعار أعلى بكثير.
وأشار الوزير الروسي بحسب ما أوردت وكالة (تاس) إلى أن مواقف البلاد في أسواق الغذاء والطاقة والمعادن العالمية في وضعها الطبيعي.
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وقال“نرى أننا مورد موثوق به للعديد من اقتصادات الجنوب العالمي، وللاقتصادات النامية بشكل استباقي. وهم بحاجة إلى هذه الموارد بأسعار معقولة، لذلك وجدنا أنفسنا واثقين تمامًا هناك”.
وأكد أنه في الوقت نفسه، هناك حاجة إلى تعديلات على نظام النقل وأنظمة الدفع والتسويات المالية مرارا وتكرارا في ضوء محاولات الدول الغربية خلق المشاكل.
وقال ريشيتنيكوف“إنهم ببساطة يستغلون الوضع الحالي لإخراج روسيا من الأسواق وتقديم منتجاتهم، والمواد الخام على وجه الخصوص، بأسعار أعلى بكثير إلى دول أخرى”، مضيفا أن السلطات الروسية والشركات تعارض بشكل استباقي مثل هذه المحاولات.
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