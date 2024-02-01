إيطاليا: وصول 2143 مهاجراً منذ بداية العام الجاري

MENAFN - Al-Borsa News) أعلنت وزارة الداخلية الإيطالية، أن عدد المهاجرين الذين وصلوا إلى سواحل البلاد منذ بداية العام الجاري وحتى الآن، بلغ 2143 مهاجرا، مقابل 4963 في الفترة نفسها من العام الماضي.

وقالت الوزارة – في بيان أوردته وكالة الأنباء الإيطالية (آكي) اليوم الخميس- إن“اليومين الماضيين سجلا وصول 280 شخصاً (211 أمس و69 اليوم) إلى سواحلنا، مما رفع إجمالي عدد الوافدين بحراً إلى إيطاليا في يناير إلى 2143، أما في العام الماضي، ففي الشهر بأكمله، كان هناك 4963 مهاجراً، بينما في عام 2022 كان العدد قد توقف عند 3035 شخصاً”.

موضوعاتنوفاك: الوضع في البحر الأحمر أثّر على تكاليف الشحن في سوق النفط عائدات الأصول الروسية المجمدة في أوروبا تقفز 4 أضعاف في 2023 تباين مؤشرات بورصة الدار البيضاء في ختام التعاملات

وأضافت الوزارة عدد المهاجرين في مراكز الاستقبال، بلغ 138,721 شخصاً في جميع أنحاء الأراضي الإيطالية، منهم 289 في النقاط الساخنة (233 في صقلية و56 في بوليا)، و103.816 بمراكز الاستقبال المؤقتة و34.816 في مراكز تحديد الهوية.

المصدر: