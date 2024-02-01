انخفاض مؤشر مديري المشتريات التصنيعي في روسيا

(MENAFN
- Al-Borsa News)
أفادت وكالة (ستاندرد آند بورز) العالمية التحليلية أن مؤشر مديري المشتريات التصنيعي في روسيا انخفض إلى 52.4 نقطة في يناير 2024 من 54.6 نقطة في شهر ديسمبر السابق، مع ملاحظة أن أي قيمة لمؤشر مديري المشتريات أعلى من 50 نقطة تشير إلى النمو.
ونقلت شبكة البلقان الإخبارية المتخصصة في شئون أوروبا الشرقية وأوراسيا عن تقرير الوكالة إنه:“على الرغم من الثقة القوية في أعمال الشركات الكبري، ظلت معدلات التوظيف في تلك الشركات دون تغيير على نطاق واسع خلال الشهر استجابة لانخفاض حجم الأعمال المتراكمة”.
موضوعات متعلقة
نوفاك: الوضع في البحر الأحمر أثّر على تكاليف الشحن في سوق النفط عائدات الأصول الروسية المجمدة في أوروبا تقفز 4 أضعاف في 2023 تباين مؤشرات بورصة الدار البيضاء في ختام التعاملات
وتمثل نتيجة شهر يناير أضعف تحسن في قطاع التصنيع منذ يوليو 2023، على الرغم من أنها لا تزال نتيجة متقدمة بفارق كبير عن بقية دول أوروبا التي تشهد جميعها انكماشات.
وأضاف تقرير الوكالة أن معدل النمو تراجع بقوة مرة أخرى مع بدء تباطؤ الاقتصاد الروسي بعد أن شهد عاما قويا في 2023، وبدأت المشاكل الهيكلية، مثل ارتفاع التضخم، في الظهور.
وكان التوسع في يناير هو الشهر الثالث من تباطؤ التوسع منذ يوليو الماضي. ومع ذلك، توسعت الطلبيات الجديدة التي تلقتها الشركات المصنعة بوتيرة قوية خلال الشهر، حيث لاحظت الشركات ارتفاعًا مستمرًا في ظروف الطلب واكتساب عملاء جدد.
المصدر:
MENAFN01022024000202011048ID1107799212
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.