انخفاض مؤشر مديري المشتريات التصنيعي في روسيا

MENAFN - Al-Borsa News) أفادت وكالة (ستاندرد آند بورز) العالمية التحليلية أن مؤشر مديري المشتريات التصنيعي في روسيا انخفض إلى 52.4 نقطة في يناير 2024 من 54.6 نقطة في شهر ديسمبر السابق، مع ملاحظة أن أي قيمة لمؤشر مديري المشتريات أعلى من 50 نقطة تشير إلى النمو.

ونقلت شبكة البلقان الإخبارية المتخصصة في شئون أوروبا الشرقية وأوراسيا عن تقرير الوكالة إنه:“على الرغم من الثقة القوية في أعمال الشركات الكبري، ظلت معدلات التوظيف في تلك الشركات دون تغيير على نطاق واسع خلال الشهر استجابة لانخفاض حجم الأعمال المتراكمة”.

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وتمثل نتيجة شهر يناير أضعف تحسن في قطاع التصنيع منذ يوليو 2023، على الرغم من أنها لا تزال نتيجة متقدمة بفارق كبير عن بقية دول أوروبا التي تشهد جميعها انكماشات.

وأضاف تقرير الوكالة أن معدل النمو تراجع بقوة مرة أخرى مع بدء تباطؤ الاقتصاد الروسي بعد أن شهد عاما قويا في 2023، وبدأت المشاكل الهيكلية، مثل ارتفاع التضخم، في الظهور.

وكان التوسع في يناير هو الشهر الثالث من تباطؤ التوسع منذ يوليو الماضي. ومع ذلك، توسعت الطلبيات الجديدة التي تلقتها الشركات المصنعة بوتيرة قوية خلال الشهر، حيث لاحظت الشركات ارتفاعًا مستمرًا في ظروف الطلب واكتساب عملاء جدد.

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