Friday, 02 February 2024 12:04 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


انخفاض مؤشر مديري المشتريات التصنيعي في روسيا

2/1/2024 2:22:57 PM
(MENAFN- Al-Borsa News) أفادت وكالة (ستاندرد آند بورز) العالمية التحليلية أن مؤشر مديري المشتريات التصنيعي في روسيا انخفض إلى 52.4 نقطة في يناير 2024 من 54.6 نقطة في شهر ديسمبر السابق، مع ملاحظة أن أي قيمة لمؤشر مديري المشتريات أعلى من 50 نقطة تشير إلى النمو.

ونقلت شبكة البلقان الإخبارية المتخصصة في شئون أوروبا الشرقية وأوراسيا عن تقرير الوكالة إنه:“على الرغم من الثقة القوية في أعمال الشركات الكبري، ظلت معدلات التوظيف في تلك الشركات دون تغيير على نطاق واسع خلال الشهر استجابة لانخفاض حجم الأعمال المتراكمة”.

موضوعات متعلقة نوفاك: الوضع في البحر الأحمر أثّر على تكاليف الشحن في سوق النفط عائدات الأصول الروسية المجمدة في أوروبا تقفز 4 أضعاف في 2023 تباين مؤشرات بورصة الدار البيضاء في ختام التعاملات

وتمثل نتيجة شهر يناير أضعف تحسن في قطاع التصنيع منذ يوليو 2023، على الرغم من أنها لا تزال نتيجة متقدمة بفارق كبير عن بقية دول أوروبا التي تشهد جميعها انكماشات.

وأضاف تقرير الوكالة أن معدل النمو تراجع بقوة مرة أخرى مع بدء تباطؤ الاقتصاد الروسي بعد أن شهد عاما قويا في 2023، وبدأت المشاكل الهيكلية، مثل ارتفاع التضخم، في الظهور.

وكان التوسع في يناير هو الشهر الثالث من تباطؤ التوسع منذ يوليو الماضي. ومع ذلك، توسعت الطلبيات الجديدة التي تلقتها الشركات المصنعة بوتيرة قوية خلال الشهر، حيث لاحظت الشركات ارتفاعًا مستمرًا في ظروف الطلب واكتساب عملاء جدد.

المصدر:

MENAFN01022024000202011048ID1107799212

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث