مؤشر بورصة قطر ينخفض في ختام تداولاته بواقع 39.84 نقطة

MENAFN - Al-Borsa News) أغلق مؤشر بورصة قطر، في ختام جلسة تداولاته اليوم، على انخفاض بواقع 39.84 نقطة، أي بنسبة 0.39 %، ليصل إلى مستوى 10 آلاف و49.36 نقطة.

وأفادت وكالة الأنباء القطرية“فنا”، أنه تم خلال الجلسة تداول 142 مليونا و949 ألفا و868 سهما، بقيمة 423 مليونا و410 آلاف و47.087 ريال، نتيجة تنفيذ 14291 صفقة في جميع القطاعات، كما ارتفعت في الجلسة أسهم 12 شركة، فيما انخفضت أسعار 33 شركة أخرى، وحافظت 6 شركات على أسعار إغلاقها السابق.

موضوعاتنوفاك: الوضع في البحر الأحمر أثّر على تكاليف الشحن في سوق النفط عائدات الأصول الروسية المجمدة في أوروبا تقفز 4 أضعاف في 2023 تباين مؤشرات بورصة الدار البيضاء في ختام التعاملات

وأضافت أن رسملة السوق في نهاية جلسة التداول بلغت 585 مليارا و586 مليونا و403 آلاف و825.030 ريال، قياسا بـ 587 مليارا و612 مليونا و580 ألفا و739.260 ريال، في الجلسة السابقة.

المصدر: