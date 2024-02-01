مؤشر بورصة قطر ينخفض في ختام تداولاته بواقع 39.84 نقطة

(MENAFN
- Al-Borsa News)
أغلق مؤشر بورصة قطر، في ختام جلسة تداولاته اليوم، على انخفاض بواقع 39.84 نقطة، أي بنسبة 0.39 %، ليصل إلى مستوى 10 آلاف و49.36 نقطة.
وأفادت وكالة الأنباء القطرية“فنا”، أنه تم خلال الجلسة تداول 142 مليونا و949 ألفا و868 سهما، بقيمة 423 مليونا و410 آلاف و47.087 ريال، نتيجة تنفيذ 14291 صفقة في جميع القطاعات، كما ارتفعت في الجلسة أسهم 12 شركة، فيما انخفضت أسعار 33 شركة أخرى، وحافظت 6 شركات على أسعار إغلاقها السابق.
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وأضافت أن رسملة السوق في نهاية جلسة التداول بلغت 585 مليارا و586 مليونا و403 آلاف و825.030 ريال، قياسا بـ 587 مليارا و612 مليونا و580 ألفا و739.260 ريال، في الجلسة السابقة.
المصدر:
MENAFN01022024000202011048ID1107799211
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