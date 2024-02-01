الاتحاد الأوروبي يخصص أكثر من 19 مليون يورو كمساعدات إنسانية لميانمار

(MENAFN
- Al-Borsa News)
أعلنت المفوضية الأوروبية عزمها تخصيص أكثر من 19 مليون يورو كمساعدات إنسانية لتلبية الاحتياجات الأكثر إلحاحاً للسكان في ميانمار، خاصة مع استمرار النزاعات في معظم أجزاء البلاد.
وجاء في بيان صحفي نشرته دائرة العمل الخارجي التابعة للاتحاد الأوروبي، عبر موقعها الالكتروني قبل ساعات قليلة، أن هذا التمويل الجديد سيدعم العدد الكبير من النازحين داخلياً، والذي وصل إلى 2.6 مليون في العام الماضي، فضلاً عن المتضررين الآخرين من القتال المستمر.
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وأضاف البيان أن أولويات المساعدات الرئيسية للاتحاد الأوروبي تتمثل في ضرورة تقديم المساعدة الغذائية والمأوى في حالات الطوارئ والحصول على الرعاية الصحية والمياه والصرف الصحي، بالإضافة إلى أنشطة الحماية مثل التوعية بمخاطر الألغام.
ومن إجمالي المخصصات، تم تخصيص 2 مليون يورو للتعليم في حالات الطوارئ خاصة وأن حوالي ثلث الأطفال في سن الدراسة في البلاد حاليًا لا يحصلون على التعليم بعد إغلاق العديد من المدارس أو تعذر الوصول إليها بسبب النزاع، حسب البيان.
وأكد البيان أخيرًا أن أوجه التمويل الإنساني للاتحاد الأوروبي يتم توجيهها عبر المنظمات الشريكة مثل المنظمات غير الحكومية الدولية ووكالات الأمم المتحدة، مشيرًا إلى أن شركاء الاتحاد الأوروبي في ميانمار يعملون مع أكثر من مائة من منظمات المجتمع المدني المحلية لتقديم المساعدات في جميع أنحاء البلاد.
المصدر:
MENAFN01022024000202011048ID1107799210
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