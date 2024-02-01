الاتحاد الأوروبي يخصص أكثر من 19 مليون يورو كمساعدات إنسانية لميانمار

MENAFN - Al-Borsa News) أعلنت المفوضية الأوروبية عزمها تخصيص أكثر من 19 مليون يورو كمساعدات إنسانية لتلبية الاحتياجات الأكثر إلحاحاً للسكان في ميانمار، خاصة مع استمرار النزاعات في معظم أجزاء البلاد.

وجاء في بيان صحفي نشرته دائرة العمل الخارجي التابعة للاتحاد الأوروبي، عبر موقعها الالكتروني قبل ساعات قليلة، أن هذا التمويل الجديد سيدعم العدد الكبير من النازحين داخلياً، والذي وصل إلى 2.6 مليون في العام الماضي، فضلاً عن المتضررين الآخرين من القتال المستمر.

موضوعاتنوفاك: الوضع في البحر الأحمر أثّر على تكاليف الشحن في سوق النفط عائدات الأصول الروسية المجمدة في أوروبا تقفز 4 أضعاف في 2023 تباين مؤشرات بورصة الدار البيضاء في ختام التعاملات

وأضاف البيان أن أولويات المساعدات الرئيسية للاتحاد الأوروبي تتمثل في ضرورة تقديم المساعدة الغذائية والمأوى في حالات الطوارئ والحصول على الرعاية الصحية والمياه والصرف الصحي، بالإضافة إلى أنشطة الحماية مثل التوعية بمخاطر الألغام.

ومن إجمالي المخصصات، تم تخصيص 2 مليون يورو للتعليم في حالات الطوارئ خاصة وأن حوالي ثلث الأطفال في سن الدراسة في البلاد حاليًا لا يحصلون على التعليم بعد إغلاق العديد من المدارس أو تعذر الوصول إليها بسبب النزاع، حسب البيان.

وأكد البيان أخيرًا أن أوجه التمويل الإنساني للاتحاد الأوروبي يتم توجيهها عبر المنظمات الشريكة مثل المنظمات غير الحكومية الدولية ووكالات الأمم المتحدة، مشيرًا إلى أن شركاء الاتحاد الأوروبي في ميانمار يعملون مع أكثر من مائة من منظمات المجتمع المدني المحلية لتقديم المساعدات في جميع أنحاء البلاد.

المصدر: