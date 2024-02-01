انخفاض أرباح دويتشه بنك 30% لكنها تتجاوز التوقعات بفارق كبير

MENAFN - Al-Borsa News) موضوعاتلماذا رفع البنك المركزي المصري أسعار الفائدة؟ البنك المركزي المصري يرفع سعر الفائدة 2% “ستاندرد آند بورز” تتوقع استمرار نمو القطاع المصرفي في الإمارات والسعودية

سجل مصرف“دويتشه بنك” الألماني، أرباحًا تفوق التوقعات خلال الربع الرابع من 2023، رغم انخفاضها الحاد على أساس سنوي، مع انتعاش الأعمال المصرفية الاستثمارية.

وحقق البنك أرباحًا صافية قدرها 1.3 مليار يورو (1.4 مليار دولار)، وذلك انخفاضًا بنسبة 30% تقريبًا عن نفس الربع من عام 2022، لكنه أعلى بكثير من 785 مليون يورو التي توقعها المحللون.

ويأتي ذلك بعدما حقق أكبر بنك في ألمانيا صافي أرباح قدرها 1.031 مليار يورو في الربع الثالث من 2023 و1.8 مليار يورو في الربع الرابع من عام 2022.

وبالنسبة للعام بأكمله، أعلن البنك عن دخل صافي قدره 4.2 مليار يورو، متجاوزًا توقعات المحللين البالغة 3.685 مليار يورو، فيما بلغت الأرباح قبل خصم الضرائب 5.7 مليار دولار.

وقال المدير المالي للبنك“جيمس فون مولتك” لشبكة“سي إن بي سي”:“حققنا نموًا على الرغم من العناصر التي أحدثت بعض الضجيج، والأمر المثير هو الزخم الذي نراه، حيث حققنا نموًا بنسبة 10% على أساس سنوي في أعمالنا الاستثمارية خلال الربع الرابع”.

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