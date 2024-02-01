انخفاض أرباح دويتشه بنك 30% لكنها تتجاوز التوقعات بفارق كبير

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سجل مصرف“دويتشه بنك” الألماني، أرباحًا تفوق التوقعات خلال الربع الرابع من 2023، رغم انخفاضها الحاد على أساس سنوي، مع انتعاش الأعمال المصرفية الاستثمارية.
وحقق البنك أرباحًا صافية قدرها 1.3 مليار يورو (1.4 مليار دولار)، وذلك انخفاضًا بنسبة 30% تقريبًا عن نفس الربع من عام 2022، لكنه أعلى بكثير من 785 مليون يورو التي توقعها المحللون.
ويأتي ذلك بعدما حقق أكبر بنك في ألمانيا صافي أرباح قدرها 1.031 مليار يورو في الربع الثالث من 2023 و1.8 مليار يورو في الربع الرابع من عام 2022.
وبالنسبة للعام بأكمله، أعلن البنك عن دخل صافي قدره 4.2 مليار يورو، متجاوزًا توقعات المحللين البالغة 3.685 مليار يورو، فيما بلغت الأرباح قبل خصم الضرائب 5.7 مليار دولار.
وقال المدير المالي للبنك“جيمس فون مولتك” لشبكة“سي إن بي سي”:“حققنا نموًا على الرغم من العناصر التي أحدثت بعض الضجيج، والأمر المثير هو الزخم الذي نراه، حيث حققنا نموًا بنسبة 10% على أساس سنوي في أعمالنا الاستثمارية خلال الربع الرابع”.
المصدر:
MENAFN01022024000202011048ID1107799209
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