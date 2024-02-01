مخزونات الغاز الطبيعي الأمريكية تتراجع بأقل من التوقعات

(MENAFN
- Al-Borsa News)
هبطت مخزونات الغاز الطبيعي في الولايات المتحدة بمقدار 197 مليار قدم مكعبة خلال الأسبوع المنتهي في السادس والعشرين من يناير، وهو أقل من التوقعات بانخفاضها 202 مليار قدم مكعبة.
وكشفت بيانات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية الخميس، أن إجمالي مخزونات الغاز الطبيعي بلغ 2.659 تريليون قدم مكعبة، ما يزيد بنسبة 2.1% أو نحو 54 مليار قدم مكعبة عن نفس الفترة من العام الماضي.
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كما تعتبر المخزونات الحالية أعلى بنسبة 5.1% أو نحو 130 مليار قدم مكعبة فوق متوسط الخمس سنوات (2019-2023)، والبالغ 2.529 تريليون قدم مكعبة.
المصدر:
MENAFN01022024000202011048ID1107799208
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