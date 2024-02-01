مخزونات الغاز الطبيعي الأمريكية تتراجع بأقل من التوقعات

MENAFN - Al-Borsa News) هبطت مخزونات الغاز الطبيعي في الولايات المتحدة بمقدار 197 مليار قدم مكعبة خلال الأسبوع المنتهي في السادس والعشرين من يناير، وهو أقل من التوقعات بانخفاضها 202 مليار قدم مكعبة.

وكشفت بيانات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية الخميس، أن إجمالي مخزونات الغاز الطبيعي بلغ 2.659 تريليون قدم مكعبة، ما يزيد بنسبة 2.1% أو نحو 54 مليار قدم مكعبة عن نفس الفترة من العام الماضي.

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كما تعتبر المخزونات الحالية أعلى بنسبة 5.1% أو نحو 130 مليار قدم مكعبة فوق متوسط الخمس سنوات (2019-2023)، والبالغ 2.529 تريليون قدم مكعبة.

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