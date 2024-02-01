الأسهم الأوروبية تغلق منخفضة مع تقييم بيانات التضخم في منطقة اليورو

MENAFN - Al-Borsa News) موضوعاتنوفاك: الوضع في البحر الأحمر أثّر على تكاليف الشحن في سوق النفط عائدات الأصول الروسية المجمدة في أوروبا تقفز 4 أضعاف في 2023 تباين مؤشرات بورصة الدار البيضاء في ختام التعاملات

انخفضت مؤشرات الأسهم الأوروبية في ختام أولى جلسات شهر فبراير، مع استيعاب الأسواق بيانات التضخم السنوي في منطقة اليورو، بالتزامن مع إعلان بنك إنجلترا قرار السياسة النقدية وسط تصريح بحاجته إلى مزيد من البيانات قبل بدء تخفيضات الفائدة.

وفي نهاية التداولات، تراجع مؤشر“ستوكس يوروب 600” بنسبة 0.35% عند 483.8 نقطة، وحدّ من خسائر المؤشر الأوروبي، مكاسب قطاعات السيارات (+1.35%) والطاقة (+1%) والتكنولوجيا (+0.3%).

فيما انخفض مؤشر“فوتسي 100” البريطاني بنسبة 0.1% عند 7622 نقطة، وهبطت قيمة مؤشر“داكس” الألماني بنسبة 0.25% عند 16859 نقاط، وتراجع“كاك” الفرنسي بنسبة 0.9% إلى 7588 نقطة.

وهبط سهم بنك” بي إن بي باريبا” بنسبة 9.2% مسجلًا أكبر وتيرة تراجع خلال جلسة، منذ مارس 2023، بعد إعلان المقرض الفرنسي نتائج أعمال فصلية ضعيفة، بحسب“سي إن بي سي”.

وكشفت بيانات“يوروستات”، تباطؤ معدل التضخم السنوي لمنطقة اليورو إلى 2.8% في القراءة الأولية لشهر يناير، انخفاضاً من 2.9% في ديسمبر، ومقارنة بالتوقعات التي رجحت تراجعه إلى 2.7%، فيما استقر معدل البطالة عند 6.4% في ديسمبر دون تغيير عن قراءة نوفمبر.

وأعلن بنك إنجلترا في بيان السياسة النقدية إبقاء سعر الفائدة عند 5.25% دون تغيير، مشيراً إلى أنه بالرغم من أن تشديد السياسة النقدية بات يلقي بثقله على الاقتصاد الحقيقي، لكن المؤشرات الرئيسية للتضخم لا زالت مرتفعة.

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