الطاقة الأمريكية: ارتفاع رسوم شحن الوقود 20% بسبب مخاطر البحر الأحمر

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قالت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية إن رسوم الناقلات العابرة لمضيق باب المندب وقناة السويس ارتفعت خلال شهر ديسمبر، بسبب التوترات الجيوسياسية في البحر الأحمر، مع زيادة علاوة التأمين ضد المخاطر.
وبحسب تقرير نُشر على الموقع الرسمي الخميس، بلغ متوسط الزيادة في رسوم شحن المنتجات البترولية نحو 20% على أساس شهري في ديسمبر، فيما لم تتغير تقريبًا أسعار الناقلات التي تحمل النفط الخام، عن الأسعار المرتفعة في نوفمبر.
وأوضح التقرير، أن ناقلات المنتجات البترولية بعيدة المدى، والتي تسافر من الساحل الغربي للهند إلى المملكة المتحدة هي الأكثر زيادة في الرسوم (23%)، بينما سجلت الناقلات التي تسافر من الخليج في الشرق الأوسط إلى القارة الأوروبية أقل زيادة (16%).
وقالت الإدارة، إن هجمات الحوثيين في نوفمبر، أدت لتباطؤ تدفقات النفط عبر مضيق باب المندب (انخفضت شحنات الخام في ديسمبر بحوالي 18% مقارنة بالمتوسط في الفترة من يناير إلى نوفمبر 2023) والمنتجات المكررة (-30%) والغاز الطبيعي (-24%).
بالنسبة للمنتجات التي تغادر ساحل الخليج الأمريكي وتتجه نحو آسيا، تمر السفن عادة عبر قناة بنما، وهي رحلة تستغرق شهرًا تقريبًا، إلا أنها تشهد تحديات أيضًا منها الجفاف، ما أدى لتحول السفن إلى قناة السويس (+17 يومًا) أو حول رأس الرجاء الصالح (+21 يومًا).
ويجب على السفن التي تسافر بين أوروبا وآسيا عبر قناة السويس أن تمر من مضيق باب المندب، والذي يعد نقطة عبور مهمة للنفط والغاز الطبيعي، حيث مثّل 12% من تجارة النفط المنقولة بحرًا و8% من تجارة الغاز الطبيعي المسال خلال النصف الأول من عام 2023.
المصدر:
MENAFN01022024000202011048ID1107799206
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