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الطاقة الأمريكية: ارتفاع رسوم شحن الوقود 20% بسبب مخاطر البحر الأحمر

2/1/2024 2:22:55 PM
(MENAFN- Al-Borsa News) موضوعات متعلقة نوفاك: الوضع في البحر الأحمر أثّر على تكاليف الشحن في سوق النفط هل رفعت الحكومة المصرية أسعار المنتجات البترولية؟ “الملا”: جهاز تنظيم سوق الغاز خلق التوازن بين الدولة والقطاع الخاص

قالت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية إن رسوم الناقلات العابرة لمضيق باب المندب وقناة السويس ارتفعت خلال شهر ديسمبر، بسبب التوترات الجيوسياسية في البحر الأحمر، مع زيادة علاوة التأمين ضد المخاطر.

وبحسب تقرير نُشر على الموقع الرسمي الخميس، بلغ متوسط الزيادة في رسوم شحن المنتجات البترولية نحو 20% على أساس شهري في ديسمبر، فيما لم تتغير تقريبًا أسعار الناقلات التي تحمل النفط الخام، عن الأسعار المرتفعة في نوفمبر.

وأوضح التقرير، أن ناقلات المنتجات البترولية بعيدة المدى، والتي تسافر من الساحل الغربي للهند إلى المملكة المتحدة هي الأكثر زيادة في الرسوم (23%)، بينما سجلت الناقلات التي تسافر من الخليج في الشرق الأوسط إلى القارة الأوروبية أقل زيادة (16%).

وقالت الإدارة، إن هجمات الحوثيين في نوفمبر، أدت لتباطؤ تدفقات النفط عبر مضيق باب المندب (انخفضت شحنات الخام في ديسمبر بحوالي 18% مقارنة بالمتوسط في الفترة من يناير إلى نوفمبر 2023) والمنتجات المكررة (-30%) والغاز الطبيعي (-24%).

بالنسبة للمنتجات التي تغادر ساحل الخليج الأمريكي وتتجه نحو آسيا، تمر السفن عادة عبر قناة بنما، وهي رحلة تستغرق شهرًا تقريبًا، إلا أنها تشهد تحديات أيضًا منها الجفاف، ما أدى لتحول السفن إلى قناة السويس (+17 يومًا) أو حول رأس الرجاء الصالح (+21 يومًا).

ويجب على السفن التي تسافر بين أوروبا وآسيا عبر قناة السويس أن تمر من مضيق باب المندب، والذي يعد نقطة عبور مهمة للنفط والغاز الطبيعي، حيث مثّل 12% من تجارة النفط المنقولة بحرًا و8% من تجارة الغاز الطبيعي المسال خلال النصف الأول من عام 2023.

المصدر:

MENAFN01022024000202011048ID1107799206

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