وكالة: السعودية لم تحسم قرارها بشأن الانضمام إلى بريكس

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أفادت وكالة رويترز، نقلا عن مصدر سعودي اليوم الخميس، أن المملكة لم تحسم قرارها بشأن الانضمام إلى“بريكس”.

وفي يناير الماضي، قال وزير التجارة السعودي ماجد القصبي إن المملكة لم تنضم رسميا بعد لتكتل بريكس للدول النامية.

وأضاف في حلقة نقاشية على هامش المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس بسويسرا“تلقت السعودية دعوة للانضمام إلى بريكس، لكننا لم ننضم رسميا بعد إلى“بريكس”، وذلك في أول تعليق رسمي بعد انقضاء موعد الانضمام المقترح في الأول من يناير.

ووجهت مجموعة بريكس، التي تضم البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا، دعوة إلى الإمارات ومصر وإيران والأرجنتين وإثيوبيا للانضمام في أغسطس، غير أن الأرجنتين أشارت في نوفمبر إلى أنها لن تقبل الدعوة.

وتأتي دراسة السعودية للعرض في ظل تصاعد صراعات جيوسياسية بين الولايات المتحدة والصين وأيضا وسط إثارة تقارب العلاقات بين الرياض وبكين مخاوف في واشنطن.

وعلى الرغم من استمرار العلاقات القوية مع الولايات المتحدة، يزداد سعي السعودية إلى سلك طريقها الخاص خشية أن تكون واشنطن أقل اهتماما بأمن الخليج مما سبق.

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