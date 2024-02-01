وكالة: السعودية لم تحسم قرارها بشأن الانضمام إلى بريكس

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أفادت وكالة رويترز، نقلا عن مصدر سعودي اليوم الخميس، أن المملكة لم تحسم قرارها بشأن الانضمام إلى“بريكس”.
وفي يناير الماضي، قال وزير التجارة السعودي ماجد القصبي إن المملكة لم تنضم رسميا بعد لتكتل بريكس للدول النامية.
وأضاف في حلقة نقاشية على هامش المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس بسويسرا“تلقت السعودية دعوة للانضمام إلى بريكس، لكننا لم ننضم رسميا بعد إلى“بريكس”، وذلك في أول تعليق رسمي بعد انقضاء موعد الانضمام المقترح في الأول من يناير.
ووجهت مجموعة بريكس، التي تضم البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا، دعوة إلى الإمارات ومصر وإيران والأرجنتين وإثيوبيا للانضمام في أغسطس، غير أن الأرجنتين أشارت في نوفمبر إلى أنها لن تقبل الدعوة.
وتأتي دراسة السعودية للعرض في ظل تصاعد صراعات جيوسياسية بين الولايات المتحدة والصين وأيضا وسط إثارة تقارب العلاقات بين الرياض وبكين مخاوف في واشنطن.
وعلى الرغم من استمرار العلاقات القوية مع الولايات المتحدة، يزداد سعي السعودية إلى سلك طريقها الخاص خشية أن تكون واشنطن أقل اهتماما بأمن الخليج مما سبق.
المصدر:
MENAFN01022024000202011048ID1107799205
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