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انخفاض فائدة الرهن العقاري الأمريكية بأكبر وتيرة في 6 أسابيع

2/1/2024 2:22:54 PM
(MENAFN- Al-Borsa News) موضوعات متعلقة نوفاك: الوضع في البحر الأحمر أثّر على تكاليف الشحن في سوق النفط عائدات الأصول الروسية المجمدة في أوروبا تقفز 4 أضعاف في 2023 تباين مؤشرات بورصة الدار البيضاء في ختام التعاملات

انخفضت فائدة الرهن العقاري طويل الأجل في الولايات المتحدة، مسجلة أكبر وتيرة تراجع منذ الأسبوع المنتهي في 21 ديسمبر (-0.28%)، ودون متوسط 52 أسبوعًا البالغ 6.85%.

وأوضحت مؤسسة الرهن العقاري“فريدي ماك”، أن متوسط سعر الفائدة على قرض المنزل ذي السعر الثابت لمدة 30 عامًا انخفض خلال الأسبوع المنتهي في الأول من فبراير إلى 6.63% من 6.69% الأسبوع الماضي، ومقارنة بـ 6.09% قبل عام.

وقال“سام خاطر” كبير الاقتصاديين لدى“فريدي ماك”:“ظلت معدلات الرهن العقاري مستقرة منذ ما يقرب من شهرين، ولكن مع استمرار تباطؤ التضخم نتوقع أن تنخفض المعدلات بشكل أكبر”.

وأضاف“خاطر”:“على الرغم من أن القدرة على تحمل التكاليف لا تزال تؤثر على تملك المنازل، فإن الجمع بين قوة الاقتصاد والتركيبة السكانية مع انخفاض معدلات الرهن العقاري، يمهد الطريق لسوق إسكان أكثر قوة”.

المصدر:

MENAFN01022024000202011048ID1107799204

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