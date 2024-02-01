انخفاض فائدة الرهن العقاري الأمريكية بأكبر وتيرة في 6 أسابيع

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انخفضت فائدة الرهن العقاري طويل الأجل في الولايات المتحدة، مسجلة أكبر وتيرة تراجع منذ الأسبوع المنتهي في 21 ديسمبر (-0.28%)، ودون متوسط 52 أسبوعًا البالغ 6.85%.
وأوضحت مؤسسة الرهن العقاري“فريدي ماك”، أن متوسط سعر الفائدة على قرض المنزل ذي السعر الثابت لمدة 30 عامًا انخفض خلال الأسبوع المنتهي في الأول من فبراير إلى 6.63% من 6.69% الأسبوع الماضي، ومقارنة بـ 6.09% قبل عام.
وقال“سام خاطر” كبير الاقتصاديين لدى“فريدي ماك”:“ظلت معدلات الرهن العقاري مستقرة منذ ما يقرب من شهرين، ولكن مع استمرار تباطؤ التضخم نتوقع أن تنخفض المعدلات بشكل أكبر”.
وأضاف“خاطر”:“على الرغم من أن القدرة على تحمل التكاليف لا تزال تؤثر على تملك المنازل، فإن الجمع بين قوة الاقتصاد والتركيبة السكانية مع انخفاض معدلات الرهن العقاري، يمهد الطريق لسوق إسكان أكثر قوة”.
المصدر:
MENAFN01022024000202011048ID1107799204
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