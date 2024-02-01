رئيس الوزراء يوجه بإعداد رؤية متكاملة لتصنيع مدخلات الإنتاج محليًا

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وجه رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى بضرورة إعداد رؤية متكاملة لتصنيع مدخلات الإنتاج محليًا، بالتنسيق بين وزارة التجارة والصناعة وكافة الاتحادات والمجالس التصديرية، مع عقد اجتماعات مقبلة برئاسة مجلس الوزراء لمراجعة تلك الرؤية بصورة تفصيلية.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذى عقده، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الخميس، لمناقشة عدد من الآليات المقترحة لدفع الصادرات المصرية.

وأكد مدبولى حرص الدولة بمختلف أجهزتها على إتاحة الدعم اللازم للصادرات المصرية، من خلال الخطط الطموحة التى من شأنها تذليل كافة العقبات أمام دفع وزيادة الصادرات المصرية، وكذا الحرص على مواصلة خطط زيادة الصادرات؛ للوصول بها إلى 100 مليار دولار، بالرغم من التحديات الاقتصادية الراهنة.

وأشار رئيس الوزراء إلى أن الاجتماع يأتى فى إطار حرص الحكومة بمختلف أجهزتها على المتابعة الدورية، والتواصل والحوار بصورة مستمرة مع ممثلى القطاع الخاص، لا سيما اتحاد الصناعات واتحاد الغرف التجارية، منوهًا إلى ضرورة وأهمية تقييم ومراجعة برنامج دعم الصادرات، على ضوء توجه الدولة لتقديم المزيد من الدعم اللازم للمصدرين.

بدوره، تناول أحمد الوكيل رئيس اتحاد الغرف التجارية، عددًا من التحديات المرتبطة بتوفير المراكز اللوجستية، ووسائل النقل والتخزين، وسبل حلها، مشيرًا إلى أهمية توفير المخازن الملائمة فى المناطق اللوجستية التى من شأنها المساعدة على زيادة الصادرات إلى عدد من الدول المستهدف التصدير إليها.

وأكد رئيس اتحاد الغرف التجارية أن السوق الأفريقية أحد أهم الوِجهَات الواعدة للتصدير، وأن هناك حاجة لدعم القطاعات ذات الإمكانات التصديرية الكبيرة مثل مجال صناعة التعهيد وتكنولوجيا المعلومات، مطالبًا بأهمية اتباع سياسة نقدية داعمة للمُصدرين.

وخلال الاجتماع، استعرض الحضور عددًا من التحديات التى تواجه الصناعات التصديرية بوجه عام، حيث تمت الإشارة إلى الأوضاع الحالية فى منطقة البحر الأحمر وتأثيرها على الشحن البحري، وسبل جذب الاستثمارات التى يمكنها توفير مدخلات الإنتاج بدلا من استيرادها من الخارج، كما طالبوا بمزيد من الدعم لبرنامج دعم الصادرات المصرية.

وأكد رئيس مجلس الوزراء ضرورة تلبية احتياجات السوق المحلية من مستلزمات الانتاج، من خلال جذب الاستثمارات المصنعة لها، بما يقلل من الفاتورة الاستيرادية، ضمن الرؤية المتكاملة لتعميق التصنيع المحلي، مشيرًا إلى أنه من الأهمية بمكان زيادة الإنتاجية من خلال التوسع فى المشروعات القائمة، والعمل على جذب المزيد من الاستثمارات الجديدة.

كما أكد المهندس محمد السويدى رئيس اتحاد الصناعات المصرية، أنه وبالرغم من التحديات الحالية، إلا أنه توجد فرص كبيرة لزيادة الصادرات المصرية، التى تتميز بانخفاض قيمتها للعالم الخارجى فى الوقت الحالي، مشيرًا إلى أهمية العمل بصورة تدريجية؛ لتصنيع مدخلات الإنتاج محليًا.

وأضاف أن هناك حاجة ماسة لتشجيع الصناعة المصرية بصفة عامة، على ضوء دورها المهم فى سد الفجوة فى احتياجات السوق المحلية من السلع المختلفة.

وفى الإطار ذاته، شدد رئيس مجلس الوزراء على ضرورة دعم الصناعة الوطنية، مؤكدًا ثقته الكاملة فى قدرات الصناعة المصرية، وأنه من الضرورى لإحداث طفرة فى الصناعة المصرية، الاعتماد على المنتج المصرى مع العمل على تحسين جودته تدريجيًا بما يلبى احتياجات السوق المصرى بدلا من الاستيراد من الخارج.