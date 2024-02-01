تباين مؤشرات بورصة الدار البيضاء في ختام التعاملات

MENAFN - Al-Borsa News) أنهت بورصة الدار البيضاء تعاملات اليوم الخميس، على تباين.

وتعزز مؤشرها الرئيسي“مازي”، الذي يشمل جميع المعاملات المالية من نوع الأسهم، بنسبة 0.15% ليستقر عند 12.483.92 نقطة.

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في المقابل، تراجع مؤشر“MASI.20′′، الذي يعكس أداء 20 شركة مدرجة بالبورصة، بنسبة 0.03% إلى 1.014.07 نقطة.

بدوره MASI، بصم مؤشر الشركات الحاصلة على أفضل تصنيف ESG، على تراجع بنسبة 0.06% إلى 922.34 نقطة.

في المقابل سجل“MASI Mid and Small Cap”، مؤشر أداء أسعار الشركات الصغيرة والمتوسطة المدرجة في البورصة، ارتفاعا بنسبة 0,89% إلى 1.069.49 نقطة.

وفيما يتعلق بالمؤشرات الدولية، استقر مؤشر“إف إس تي إي – سي إس إي موروكو 15” على 11.474.92 نقطة، وكذلك الشأن بالنسبة لمؤشر“إف تي إس إس إي موروكو آل – ليكيد”، الذي سجل على 10.443.02 نقطة.

وبلغ الحجم الإجمالي للتداولات 141.11 مليون درهم سجلت أساسا في السوق المركزي (الأسهم). أما في ما يتعلق برسملة البورصة فبلغت قيمتها 645.03 مليار درهم.

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