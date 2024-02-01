تباين مؤشرات بورصة الدار البيضاء في ختام التعاملات

(MENAFN
- Al-Borsa News)
أنهت بورصة الدار البيضاء تعاملات اليوم الخميس، على تباين.
وتعزز مؤشرها الرئيسي“مازي”، الذي يشمل جميع المعاملات المالية من نوع الأسهم، بنسبة 0.15% ليستقر عند 12.483.92 نقطة.
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في المقابل، تراجع مؤشر“MASI.20′′، الذي يعكس أداء 20 شركة مدرجة بالبورصة، بنسبة 0.03% إلى 1.014.07 نقطة.
بدوره MASI، بصم مؤشر الشركات الحاصلة على أفضل تصنيف ESG، على تراجع بنسبة 0.06% إلى 922.34 نقطة.
في المقابل سجل“MASI Mid and Small Cap”، مؤشر أداء أسعار الشركات الصغيرة والمتوسطة المدرجة في البورصة، ارتفاعا بنسبة 0,89% إلى 1.069.49 نقطة.
وفيما يتعلق بالمؤشرات الدولية، استقر مؤشر“إف إس تي إي – سي إس إي موروكو 15” على 11.474.92 نقطة، وكذلك الشأن بالنسبة لمؤشر“إف تي إس إس إي موروكو آل – ليكيد”، الذي سجل على 10.443.02 نقطة.
وبلغ الحجم الإجمالي للتداولات 141.11 مليون درهم سجلت أساسا في السوق المركزي (الأسهم). أما في ما يتعلق برسملة البورصة فبلغت قيمتها 645.03 مليار درهم.
المصدر:
MENAFN01022024000202011048ID1107799202
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