ستاندرد آند بورز تتوقع استمرار نمو القطاع المصرفي في الإمارات والسعودية

(MENAFN
- Al-Borsa News)
توقعت وكالة ستاندرد أند بورز العالمية للتصنيفات الائتمانية، أن تواصل الأنظمة المصرفية في دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية نموها مقارنة ببقية دول المنطقة.
وأرجعت ستاندرد آند بورز- في تقرير عن القطاع المصرفي بدول مجلس التعاون الخليجي، وفقا لوكالة الأنباء الإماراتية (وام) اليوم الخميس- النمو المتوقع في ظل الطلب الائتماني القوي الذي يقوده القطاع غير النفطي الديناميكي وبرامج التنويع الاقتصادي.
موضوعات متعلقة
لماذا رفع البنك المركزي المصري أسعار الفائدة؟ البنك المركزي المصري يرفع سعر الفائدة 2% انخفاض أرباح دويتشه بنك 30% لكنها تتجاوز التوقعات بفارق كبير
وتوقع التقرير، استقرارا واسع النطاق في المؤشرات الرئيسية عبر البنوك والأنظمة المصرفية في دول مجلس التعاون الخليجي خلال عام 2024، حيث من المتوقع أن يظل نمو الائتمان والربحية قويا.
وأوضح التقرير، انه من المتوقع أن يتسارع نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في جميع دول مجلس التعاون الخليجي في عام 2024، فيما من المقدر أن يظل النمو غير النفطي ديناميكيا بشكل خاص في الإمارات والسعودية.
المصدر:
MENAFN01022024000202011048ID1107799201
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.