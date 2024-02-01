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عائدات الأصول الروسية المجمدة في أوروبا تقفز 4 أضعاف في 2023

2/1/2024 2:22:54 PM
(MENAFN- Al-Borsa News) موضوعات متعلقة نوفاك: الوضع في البحر الأحمر أثّر على تكاليف الشحن في سوق النفط تباين مؤشرات بورصة الدار البيضاء في ختام التعاملات رئيس الوزراء يوجه بإعداد رؤية متكاملة لتصنيع مدخلات الإنتاج محليًا

جنت شركة“يوروكلير- Euroclear” نحو 4.4 مليار يورو (4.78 مليار دولار) خلال عام 2023 من الأصول الروسية المجمدة بسبب عقوبات الاتحاد الأوروبي.

وتلعب الشركة الأوروبية التي مقرها بروكسل دور“المستودع المركزي للأوراق المالية”، في الوقت الذي يستعد فيه الاتحاد الأوروبي لمصادرة الأرباح غير العادية للأصول الروسية من أجل دعم أوكرانيا.

وكشفت مجموعة الخدمات والتسويات المالية الخميس، عن أن الأرباح المتعلقة بالفوائد من الأصول الروسية تضاعفت إلى أكثر من أربعة أمثالها، بعدما سجلت 821 مليون يورو في عام 2022، بسبب ارتفاع أسعار الفائدة.

وقفز صافي أرباح الفائدة لشركة“يوروكلير” إلى 5.5 مليار يورو في عام 2023 من 1.17 مليار يورو في عام 2022، وفقا لنتائجها السنوية، ويتعلق الجزء الأكبر منها بأصول روسية.

وتحتفظ الشركة بنحو 191 مليار يورو مملوكة للبنك المركزي الروسي، والتي تشكل الحصة الأكبر في الأصول الروسية السيادية البالغة قيمتها 260 مليار يورو والمجمدة بسبب العقوبات الغربية المفروضة في أعقاب غزو موسكو لأوكرانيا.

المصدر:

MENAFN01022024000202011048ID1107799200

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