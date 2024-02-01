عائدات الأصول الروسية المجمدة في أوروبا تقفز 4 أضعاف في 2023

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جنت شركة“يوروكلير- Euroclear” نحو 4.4 مليار يورو (4.78 مليار دولار) خلال عام 2023 من الأصول الروسية المجمدة بسبب عقوبات الاتحاد الأوروبي.
وتلعب الشركة الأوروبية التي مقرها بروكسل دور“المستودع المركزي للأوراق المالية”، في الوقت الذي يستعد فيه الاتحاد الأوروبي لمصادرة الأرباح غير العادية للأصول الروسية من أجل دعم أوكرانيا.
وكشفت مجموعة الخدمات والتسويات المالية الخميس، عن أن الأرباح المتعلقة بالفوائد من الأصول الروسية تضاعفت إلى أكثر من أربعة أمثالها، بعدما سجلت 821 مليون يورو في عام 2022، بسبب ارتفاع أسعار الفائدة.
وقفز صافي أرباح الفائدة لشركة“يوروكلير” إلى 5.5 مليار يورو في عام 2023 من 1.17 مليار يورو في عام 2022، وفقا لنتائجها السنوية، ويتعلق الجزء الأكبر منها بأصول روسية.
وتحتفظ الشركة بنحو 191 مليار يورو مملوكة للبنك المركزي الروسي، والتي تشكل الحصة الأكبر في الأصول الروسية السيادية البالغة قيمتها 260 مليار يورو والمجمدة بسبب العقوبات الغربية المفروضة في أعقاب غزو موسكو لأوكرانيا.
المصدر:
MENAFN01022024000202011048ID1107799200
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